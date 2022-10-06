Juliette Binoche ve Marion Cotillard gibi oyuncular İranlı kadınlara destek için saçını kesti

Kaynak, Twitter/Marion Cotillard Fotoğraf altı yazısı, ﻿Marion Cotillard

8 dakika önce

Juliette Binoche ve Marion Cotillard’ın da aralarında bulunduğu 50’den fazla Fransız oyuncu ve şarkıcı, İran’daki protestolara saçlarını keserek destek verdi.

Avukat Richard Sedillot’un girişimiyle hazırlanan ve Binoche’un “özgürlük için” diyerek saçlarından büyük bir parçayı kesmesiyle başlayan bir video #HairForFreedom etiketiyle dün sabah sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda ünlü Fransız kadınlar, İran'daki başörtüsü protestolarına destek vermek için saçlarını kesiyor.

Cotillard videoyu kendi Instagram hesabından, “Özgürlük için savaşarak tam da şu anda dünyayı değiştiren İranlı cesur kadın ve erkekler, yanınızdayız” sözleriyle paylaştı.

İtalyan Bella Ciao şarkısının İranlı şarkıcı Gandom’un seslendirdiği versiyonunun kullanıldığı videoda Isabelle Adjani, Pomme, Fransa'yı Eurovision'da temsil eden Barbara Pravi, Isabelle Huppert, eski Fransız cumhurbaşkanı François Hollande’ın eşi Julie Gayet, Belçikalı şarkıcı Angele, Fransa’da yaşayan İngiliz oyuncu Charlotte Rampling de yer aldı.

V﻿ideo sonunda İslam Devrimi sonrası İran sosyal hayatındaki değişimi anlatan Persepolis çizgi romanının yaratıcısı Marjane Satrapi'ye de teşekkür ediliyor.

Mahsa Amini'nin başörtüsünü “olması gerektiği gibi takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan komaya girerek hastaneye kaldırılmasının ve hayatını kaybetmesinin ardından İran’da protestolar başlamıştı.

Şimdiye kadar insan hakları örgütlerine göre 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarda İranlı kadınlar saçlarını keserek başörtüsü zorunluluğuna tepki gösteriyordu.