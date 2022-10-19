Netflix'in abone sayısı kayıpların ardından yılın üçüncü çeyreğinde arttı

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, S﻿tranger Things dizisi Netflix'in en çok izlenen yapımlarından.

19 Ekim 2022, 12:31 +03 Güncelleme bir saat önce

Y﻿ılın ilk yarısında yaşam masraflarının artması ve diğer yapımcılarla rekabet nedeniyle üyelerini korumakta zorlanan Netflix, abone kaybını durdurdu.

M﻿edya devi şirketin aboneleri Temmuz'dan Eylül'e kadarki üçüncü çeyrekte 2,4 milyon arttı.

Netflix böylece yılın ilk yarısındaki piyasa değer kaybını tersine çevirdi. Şirket geliri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 6 arttı ve 7,93 milyar dolar oldu.

Üye sayısının artmasında Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Stranger Things'in yeni sezonunun başlaması ve Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi) mini dizisinin etkisi büyüktü.

Ş﻿irket, Salı günü yayımladığı yatırımcılara yönelik mektubunda, "Zorlayıcı bir ilk yarının ardından, büyümemize yeniden ivme kazandıran bir yolda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Önümüzdeki aylarda abone sayısının artırmasının beklediği belirtildi.

Ayrıca şirketin varlığını artıracak, reklamlı ve daha düşük bütçeli abonelik seçeneği gibi bir takım bazı değişiklikler de yapılacak.

H﻿esaplarını paylaşanlara yönelik yeni yaptırımlar da halihazırda Latin Amerika'da test ediliyor ve 2023'ün ilk günlerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

B﻿u haberlerin hemen önceki günü, şirket kullanıcıların izleme geçmişi ve tercihlerini yeni hesaplara taşıyabileceklerini, böylece kişiselleştirilen bilgilerinin kaybolmayacağını açıklamıştı.

A﻿nalistler bu değişimlerin şirkete daha çok para kazandırabileceğini söylüyor.

A﻿ncak çoğu kişi Netflix'in halihazırda çok sayıda ülkede, çok sayıda evde var olduğunu, dolayısıyla daha fazla genişleme alanının kısıtlı kaldığını söylüyor; özellikle de abonelikle hayatına devam eden sektörde rekabetin yüksek olduğu ABD gibi pazarlarda.

Netflix, Asya-Pasifik bölgesinde a﻿boneliklerin son çeyrekte büyüdüğünü ve 223 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Veri şirketi ﻿Parrot Analytics'ten Wade Payson-Denney, "ABD abonesine sahip olmayı sürdürecek, ancak pastadaki genel paya baktığınızda gerçekten büyümesi zor olacak" diyor.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Jeffrey Dahmer'in Hikayesi mini dizisi, Netflix'in abone sayısının artmasında etkili oldu.

Netflix'in yayımladığı son finansal verilere göre, tüm video izlenme süresindeki payı şu anda İngiltere'de yüzde 8 ve ABD'de yüzde 7,6. ABD'de YouTube ile başa baş gidiyor ancak Amazon ve Disney gibi şirketlerin önünde.

N﻿etflix'in Cobra Kai, Stranger Things ve The Crown gibi dizileri en çok izlenenler listelerindeki egemenliğine devam ediyor.

A﻿ncak pandemi sürecindeki patlamanın ardından şirket yeni aboneler kazanmak ya da eskileri tutmakta zorluk çekiyor.