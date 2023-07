İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti

O'Connor'ın ilk albümü The Lion and the Cobra 1987'de çıktı ve ABD ve İngiltere'de ilk 40'a girdi.

Nothing Compares 2 U adlı hit şarkısının bulunduğu bir sonraki albümü "I Do Not Want What I Haven't Got" bir numaraya yükseldi.