Tren kazasının ardından genel greve giden Yunanistan’da kazazedelere verilecek tazminatlar açıklandı

16 Mart 2023, 20:53 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Stelyo Berberakis | Atina

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Atina'daki protestoya çok sayıda kişi katıldı

Yunanistan’da Şubat sonu meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına tepkiler sürüyor.

Geçen hafta protesto amaçlı düzenlenen grevlerden sonra bugün de ülke çapında 24 saatlik genel grev ilan edildi.

İşçi ve memur sendikalarının ilan ettiği greve üniversite öğrencilerinin boykotları ve protesto yürüyüşleri eşlik etti.

Atina, Selanik, Patra ve kazanın meydana geldiği orta Yunanistan’daki Larisa kentinde düzenlenen protestolara on binlerce kişi katıldı.

Başkent Atina’da Yunan parlamentosu önüne gelen göstericilerin arasında yer alan bir grup gençle polis arasında çatışmalar çıktı.

Genel grev günlük yaşamı da sekteye uğrattı.

Adalara sefer yapan vapur ve feribot seferleri iptal edildi. Uçak seferleri de grevden etkilendi.

Göstericilerin yayımladığı bildirilerde kazanın sadece bir istasyon şefinin ihmalinden kaynaklanmadığı, bugüne kadarki tüm Yunan hükümetlerinin ilgisizliğinden kaynaklı “bir cinayet olduğu” yer aldı.

Kaza seçim tarihini de etkiledi

Tren kazası Yunan siyasetini de sarstı.

Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kaza öncesi 9 Nisan’da yapılacağı düşünen genel seçimlerin, 21 Mayıs’ta yapılacağı öngörülüyor.

Anketlerde ise iktidardaki muhafazakar Kiryakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi’nin, kazadan dolayı oy kaybına uğramış görünüyor.

Miçotakis hükümeti tren kazasında kendisine düşen sorumluluğu kabul ederken; Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in kaza günü istifa etmesine rağmen seçimlerde milletvekili adaylığından da feragat etmesi gerektiğine inanların çoğaldığı gözleniyor.

Ulaştırma Bakanlığına Karamanlis’in yerine tayin edilen Başbakan Yardımcısı Yorgos Gerapetritis, tren seferlerinin “Demir yollarının çağdaşlaştırılmasına ve trenlerin kazaları önleyecek erken uyarı sistemleriyle donatılmasına kadar hiçbir tren seferinin yapılmayacağını” açıkladı.

Tazminatlar belli oldu

Öte yandan, Yunan Demir Yolları’nın vagonlarını işleten İtalyan şirketi Hellenic Train, kazazedelerin ailelerine verilecek tazminatları açıkladı.

Buna göre tren kazasında hayatını kaybeden 57 yolcunun ailelerine 42’şer bin euro, yaralılara 10’ar bin euro, hastaneden taburcu olanlara 5’er bin euro ile bagajlarını kaybeden ya da hasar gören 250 yolcuya toplam 300 bin euro tazminat ödenecek.