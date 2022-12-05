Rusya'da iki askeri havaalanında patlama: '3 ölü, 8 yaralı'
Rusya'da iki askeri havaalanında patlamalar meydan geldi. Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Rus medyasındaki haberlere göre başkent Moskova'nin güneydoğusundaki Ryazan Askeri Havaalanı'nda bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Saratov bölgesindeki bir diğer askeri havaalanında meydana gelen patlamada da 2 kişi yaralandı.
Her iki bölge de Ukrayna sınırından çok uzakta.
Saratov bölgesindeki Engels Hava Üssü'nde, Rusya'nın uzun menzilli stratejik füze taşıyan savaş uçaklarının bulunduğu düşünülüyor.
Saratov bölge valisi güvenlik güçlerinin "askeri tesislerdeki vakalarla ilgili haberleri" incelediğini söyledi.
BBC Rusya Editörü Steven Rosenberg, iki farklı Rus askeri havaalanında birden patlama olduğu haberlerinin ister istemez bunun arkasında Ukrayna'nın olup olmadığı sorularını gündeme getirdiğine işaret ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu olaylarla ilgili olarak bilgilendirildiğini söyledi.
Peskov, olağan haftalık basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine, henüz ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını, patlamaları medyadaki haberlerden öğrendiğini söyledi.