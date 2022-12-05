R﻿usya'da iki askeri havaalanında patlama: '3 ölü, 8 yaralı'

Fotoğraf altı yazısı, İ﻿ki askeri havaalanı da Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzaklıkta

5 Aralık 2022, 15:14 +03 Güncelleme 18 dakika önce

R﻿usya'da iki askeri havaalanında patlamalar meydan geldi. Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

R﻿us medyasındaki haberlere göre başkent Moskova'nin güneydoğusundaki Ryazan Askeri Havaalanı'nda bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

S﻿aratov bölgesindeki bir diğer askeri havaalanında meydana gelen patlamada da 2 kişi yaralandı.

Her iki bölge de Ukrayna sınırından çok uzakta.

S﻿aratov bölgesindeki Engels Hava Üssü'nde, Rusya'nın uzun menzilli stratejik füze taşıyan savaş uçaklarının bulunduğu düşünülüyor.

S﻿aratov bölge valisi güvenlik güçlerinin "askeri tesislerdeki vakalarla ilgili haberleri" incelediğini söyledi.

BBC Rusya Editörü Steven Rosenberg, iki farklı Rus askeri havaalanında birden patlama olduğu haberlerinin ister istemez bunun arkasında Ukrayna'nın olup olmadığı sorularını gündeme getirdiğine işaret ediyor.

K﻿remlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu olaylarla ilgili olarak bilgilendirildiğini söyledi.