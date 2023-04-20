Kılıçdaroğlu 'Alevi' başlıklı videoda genç seçmenlere seslendi: 'Alevi olmaz diyen bu sisteme, dürüst olan olur' diyecek misin?

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54 dakika önce

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 3 dakikalık "Alevi" başlıklı bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “Ben Aleviyim. Hak Muhammed, Ali inancı ile yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Harama el uzatmam" ifadelerini kullandığı videoda genç seçmenlere şöyle seslendi:

"Kimliğimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir.

"Kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları konuşmayacağız, ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferinde benimle olacak mısın?

"Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, ahlaklı olan, dürüst olan olur” diyecek misin? Gelin gençler bu eşiği hep birlikte aşalım."

Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşımı 7 saat içinde 28 milyondan fazla görüntülenirken video da 8,5 milyon defa izlendi.

Saadet Partisi’nin resmi hesabından bu video alıntılanarak yapılan paylaşımda ‘Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi ve “kimlik siyasetini’ değil güzel âhlakı, adaleti, hakkaniyeti ve samimiyeti seçerek, bu çarpık düzene hep birlikte son verebiliriz” ifadeleri yer aldı.

Bazı AKP destekçileri ise bu videoya “Aleviler Erdoğan sayesinde Alevi olduklarını söyleyebiliyor, AKP’den önce söyleyemiyorlardı” diye yanıt verdi.