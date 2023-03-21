Bard: Google'ın 18 yaş üstü bazı kullancılarına açtığı ChatGPT'ye rakip yapay zeka uygulaması

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Yazan, Zoe Kleinman

Unvan, BBC Teknoloji Editörü

21 Mart 2023, 20:01 +03 Güncelleme bir saat önce

Google'ın yeni yapay zeka konuşma uygulaması Bard'ı bugün bazı kullanıcılarına açtı ve 18 yaş sınırı getirdi. Rakibi ChatGPT'nin aksine, Bard üzerinden internetteki güncel bilgilere ulaşılabiliyor ve "Google it" butonuyla arama yapılabiliyor.

Ancak Google, Bard'ın "sınırlarının" olduğu, yanılabileceği ve taraflı cevaplar verebileceği uyarısında bulundu.

Çünkü Bard, var olan gerçek bilgilerden "öğreniyor". Bu nedenle klişe yanıtlar verebilir, yanlış bilgiler ortaya koyabilir.

Kaynak, Google Fotoğraf altı yazısı, Bard sorulara cevap veriyor.

Sohbet robotları nasıl çalışıyor?

Yapay zeka sohbet robotları online şekilde sorulara, insan gibi doğal bir şekilde cevap vermek üzere programlanıyor.

Bir konuşmadan bilgisayar koduna ya da makaleye kadar her şeyi yazabiliyor.

Arkasındaki OpenAI şirketi, ChatGPT'nin Kasım 2022'de duyurulduğunda bir haftada 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söylüyor.

Robotun adının sonundaki GPT, İngilizce Generative Pre-Trained Transformer’ın (Üretici Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü) kısaltması.

Microsoft bunu kendi arama motoru Bing'e dahil etmek için geçen ay milyarlarca dolar yatırım yaptı. Word, Excel ve Powerpoint dahil Office programlarına uygulanabilecek bir versiyon için de planlar ortaya koydu.

Google, bugün İngiltere ve ABD'de kullanıma sunulan Bard ile yapay zeka yarışında daha sakin ve temkinliydi.

Bard, Google'ın hiçbir zaman tamamen kullanıma sunulmayan Lamda isimli sohbet modeli ile aynı nesilden.

Lamda o kadar gelişmişti ki, üzerinde çalışan bir mühendis bu robotun duyarlı hale geldiğini öne sürmüştü. Ancak Google bu iddiayı reddetti ve mühendis işten çıkarıldı.

Kaynak, Google Fotoğraf altı yazısı, Bard, sıradan bir Google aramasından daha interaktif.

Google'ın uzman üretim direktörü Jack Krawczyk BBC'ye yaptığı açıklamada, Bard'ın bir "deney" olduğunu ve insanların bunu yaratıcılık için kullanmasını umduğunu söyledi.

Krawczyk daha sonra bana, Bard'ın küçük oğluna doğum günü partisi yapmak için nasıl yardımcı olduğunu gösterdi.

Bard, çocuğunun sevdiği şeyleri bir araya getiren temalar, parti oyunları ve yemek seçenekleri sundu.

Krawczyk, "Medyada yapay zekanın bir kahraman olduğu yazılıyor. Bence kahraman olan insan ve sohbet robotları yaratıcılığın kilidini açmak için yardımcı olmak üzere burada" diyor.

ChatGPT'nin veri bilgisi 2021'e kadar gidiyor, örneğin Türkiye ve Suriye'deki son depremlerle ilgili soruları cevaplayamaz. Ancak Bard güncel bilgiye ulaşabiliyor. Bana birkaç gün önce BBC'de çıkan TikTok'un İngiltere'de hükümet yetkililerinin telefonlarından yasaklanmasıyla ilgili haberleri açıkladı.

Yasa dışı, cinsel teşhir içeren, kişisel bilgi barındıran paylaşımlar yapmamak üzere programlandı ancak Google Araştırma Başkan Yardımcısı Zoubin Ghahramani, diğer koruma yöntemlerinde olduğu gibi bunun da başarısız olabileceğini söylüyor.

Şirketin gergin olup olmadığını sorduğumda Krawczyk durdu ve Bard'ın kullanıma geçmesini "ihtiyatlı" karşıladıklarını söyledi.

Eğer Google bu konuda gergin ise iyi nedenleri vardır.

İş gücü tehdidi

Bu tip teknolojiler her ne kadar heyecan verici olsa da ortalıkta korku hikayeleri dolaşıyor. Bu güçlü ürünler çok sayıda farklı iş tipleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Google özelinde, bir gün kârlı internet arama motoru dünyasının yerini alabilir. Sayfalarca arama yapmak yerine neden doğrudan aradığınız cevabı almayasınız? Google yarıştan atılmayı kaldıramaz.

Krawczyk ve Ghahramani teknolojinin getirdiği sorumluluk ve prensiplerden çokça bahsetti. Hatta bana Bard'ı güçlendiren devasa veri merkezlerini ve onları yenilenebilir enerjiyle çalıştırma isteklerini anlattılar.

Kaynak, Google Fotoğraf altı yazısı, Google kullanıcılarını, Bard'ın söylediği her şeye güvenmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Yaş sınırı

Öğrencilerin ev ödevi yapmak için ChatGPT yerine Bard'ı kullanıp kullanamayacaklarını sorduğumda, uygulamanın 18 yaş üstü kişiler için kullanıma açıldığı söylendi. Öğretmenler, öğrencileri kendileri yerine ödev yapmak için sohbet robotu kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Google, "kendi yapay zeka prensiplerine" uyduğundan emin olmak ve yaratıcılıktan uzaklaşma klişesini engellemek için Bard'ı yakından gözlemleyeceğini söylüyor.

ChatGPT gibi başkalarının yazım biçimlerini taklit edebilse de, Bard da fikir beyan edemeyecek ya da bir kişiliği olamayacak.

Duyuru postunun yazarlarından Sissie Hsiao ve Eli Collins, onun kendi anonsunu yazma konusunda Google'a yardım ettiğini söylüyor.