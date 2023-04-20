AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na ateş açılmasıyla ilgili şüpheli emniyete götürüldü

Kaynak, DHA

55 dakika önce

Adana'da AKP Çukurova İlçe Başkanlığı binasına 14 el ateş açıldı. Pompalı tüfekle binaya ateş açan bir kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA şüphelinin işlemlerinin sürdüğünü aktardı.

Deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle daha önce boşaltıldığı bildirilen binanın olay sırasında cam ve tavanında delikler oluştu.

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın 1999 doğumlu E.A. olduğu kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "Bugün saat 15.57’de AK Parti Çukurova İlçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir.

"Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir" denildi.

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay ilçe başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, "Şüpheli, mermisi bittikten sonra yol tarafından ilerleyerek ilçe binasının kapısını zorlamış, kapının kapalı olduğunu görünce elindeki silahı da kapının üzerine bırakarak olay yerinden ayrılmıştır. Saldırı ve şiddet nereden gelirse gelsin lanetliyoruz. Teşkilatımıza, Adana'mıza ve partimize geçmiş olsun diyoruz. Konu aydınlığa kavuşunca detaylı açıklama yaparız inşallah" dedi.

Kaynak, DHA

AKP Sözcüsü Çelik: İlk bilgiler doğrudan AK Parti binasının hedef alındığını söylüyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, binayı ziyaret etti ve yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Burada yakalandıktan sonra da aldığımız ilk bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı, AK Parti binasını hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. 'Ben kendim işte şu partiye mensubum' diye parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor."

Çelik, medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye karşı "nefret dili" kullanıldığını, bunun da saldırıları tetiklediğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Esas olan 'İşte ben televizyonlardan izliyordum AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istedim' şeklinde bir yaklaşımı var. Bunu esas olarak epeydir söylüyoruz."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak, DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den tepki