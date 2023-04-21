Rana Cabbar: Sahnelerin 'ilk sakıncalı piyadesi'

Kaynak, Twitter / muammerkeskin75

21 Nisan 2023, 13:20 +03 Güncelleme bir saat önce

Aşk-ı Memnu dizisindeki “Süleyman Efendi” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar dün 78 yaşında hayatını kaybetti. Cabbar, Uğur Mumcu’nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördü.

Cabbar, bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Agos gazetesi, Cabbar’ın cenazesinin yarın saat 13.00'te Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verileceğini duyurdu.

Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Cabbar’ın Katolik bir Ermeni olduğunun yaygın şekilde bilinmediğini söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Danzikyan, Cabbar’ın Ermenice soyadının “Solakyan” olduğunu kaydetti:

“Ben de bilmiyordum Ermeni Katolik toplumundan olduğunu, dostum Osman Köker söyledi. Ermeni Katolik Kilisesi "Rana Solakyan' olarak duyurdu. Bu topraklardan bir "Meğerse Ermeniymiş" hikayesi daha. Toprağı hafif olsun.”

Oyuncular Sendikası da Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Selçuk Yöntem de sosyal medya hesabından, "Rana çok güzel günler geçirdik. Çok lezzetli bir aktördün. Işıklarda uyu, unutulmayacaksın" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Kaynak, Twitter / Oyuncular Sendikası

1945 yılında İstanbul’da doğan Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluşunda katkılarda bulundu. 1964 yılında Güner Sümer’in yönettiği ‘Ayak Bacak Fabrikası’ adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına ilk adımını attı.

Uğur Mumcu’nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktör olan Cabbar, Ferit Edgü’nün romanından Erden Kıral’ın yönetmenliğiyle uyarlanan “Hakkâri’de Bir Mevsim” filmiyle ilk kez sinema perdesinde görüldü.

Ardından Yaprak Dökümü, Baraj ve Hercai gibi birçok TV dizisinde rol aldı. Ancak Kanal D’de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü, ona daha büyük bir şöhreti getirdi.