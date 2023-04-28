İsrail'de onbinler aşırı sağcı hükümetin yargı düzenlemelerine destek mitingine katıldı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kudüs'te dün yapılan gösteri aşırı sağa şimdiye kadar verilen en kitlesel destek gösterisi

Yazan, Yolande Knell

Unvan, BBC News, Kudüs

bir saat önce

Kudüs'te aşırı sağcı hükümetin yargıda yapmayı planladığı tartışmalı değişikliklere destek amacıyla Perşembe günü düzenlenen yürüyüşe onbinlerce İsrailli katıldı.

Bu şimdiye kadar yapılan bu tür en kitlesel gösteri oldu.

Hükümetin planladığı değişiklikler arasında, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlanması ve yargıçların atanmasında iktidarın kontrolünün artırılması da var.

Bugünkü gösteriye katılanlar sık sık "Millet yargı reformu istiyor" sloganını attılar.

İsrail kamuoyu planlanan yargı reformu konusunda tamamen bölünmüş durumda ve dört ay önce gündeme geldiğinden beri reformlara karşı her hafta dev gösteriler düzenleniyordu.

Geçen ay buna ek olarak bir de genel grev yapıldı ve o gün ülkenin en büyük havalimanı Tel Aviv'den uçuş bile yapılamadı.

İsrail ordusunun ihtiyat güçleri içinde bazı kesimler, ulusal güvenlik açısından tehlike teşkil edeceğinden de kaygı duyulan yargı reformu planını protesto amacıyla askerlik görevlerini yapmayı reddetti.

Perşembe günü yapılan hükümete destek gösterisi ise "1 milyon adam" yürüyüşü diye adlandırılsa da katılım 150 bin ila 200 bin kişi arasında tahmin ediliyor.

Yürüyüşe katılanlardan bazıları Yüksek Mahkeme yargıçlarının ve hükümet ile destekçilerinin hedefi haline gelen Başsavcı General Gali Baharav-Miara'nın posterlerini çiğnediler.

Kalabalığa hitaben Adalet ve Maliye bakanları da birer konuşma yaptılar ve Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından parlamento gündemine getirilmesi ertelenen yargıda değişiklik yasa tasarısının geçeceğine söz verdiler.

Netanyahu yasa tasarısını oylamayı ertelerken, muhalefetle diyaloğa zaman vermek istediğini söylemişti. Ama hükümetindeki bazı bakanlar tasarının yalnızca parlamentonun yaz dönemi yasama faaliyetleri için yeniden toplanacağı 30 Nisan tarihine kadar ertelenmesini kabul ettiklerini söylüyorlar.

Netanyahu dünkü gösteriden sonra Twitter mesajında "Hükümete desteğini göstermek için Kudüs'e gelen yüzbinlerce İsrailliye teşekkür ediyorum. Sizlerin tutkusu ve vatanseverliği beni çok duygulandırıyor" dedi.

Tasarıya karşı çıkanlar, değişikliklerle iktidarın denetimini sağlayan mekanizmaların ve yargının bağımsızlığının zayıflayacağını ve demokrasinin tehlikeye düşeceğini söylüyorlar.