Sendikalar, hükümetin memurlara yeni zam teklifini de kabul etmedi: “Anlaşılmadığımızı gösteriyor”

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Bakan Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantı yapıldı

18 Ağustos 2023, 03:53 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Hükümet, memur ve memur emeklisi için zam teklifini revize ederek 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümet tarafından açıklanan yeni teklifin, kamu çalışanlarının önerilerinin anlaşılmadığın ortaya koyduğunu belirterek, "Teklif gözden geçirilmeli" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, tekliflerini enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak şekillendirdiklerini belirtti:

“Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz.”

Işıkhan, “2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yetersiz kaldığını dile getirerek bu teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

“Refah payı olmadan enflasyonu yenemeyiz”

Memur-Sen, toplantının ardından yayımladığı bildiride refah payı olmadan kamu görevlilerinin enflasyonu yenmesi ve alım gücünü yükseltmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Bildiride, “Bunun için kamu işverenine; gerek genele ilişkin başta kira yardımı, bayram ikramiyesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emeklilere yansıtılması ve diğer tekliflerimizin kabul edilebilir biçimde revize edilmesi, gerek hizmet kollarına ilişkin süreçte somut adımlar atılması, sürecin son dakikaya bırakılmadan hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunuyoruz” ifadesine yer verildi.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü çeyrekte yüzde 15, dördüncü çeyrekte yüzde 10 artış istemişti.