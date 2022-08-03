ABD El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin öldürülmesi sonrası vatandaşlarını intikam saldırılarına karşı uyardı

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Eymen El-Zevahiri, Usame Bin Ladin'in sağ kolu ve örgütün baş ideoloğu olarak biliniyordu

bir saat önce

Robert Plummer, BBC News

ABD, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarını yurtdışında olası ABD karşıtı şiddet eylemlerine karşı uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Zevahiri’nin öldürülmesinin El Kaide destekçilerini veya diğer bağlantılı örgütleri ABD tesislerini ve personelini hedef almaya sevk edebileceğini kaydetti.

Zevahiri, Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir ABD insansız hava aracıyla öldürüldü.

Örgütün baş ideoloğu olarak bilinen Zevahiri, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının planlanmasına yardım etmişti.

71 yaşındaki Mısırlı doktor, 2011'de Usame Bin Ladin'in ölümünden sonra El Kaide’nin liderliğini devraldı.

El Kaide liderinin ölümü Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından doğrulandı. Biden, “Adalet yerini buldu” dedi.

Dışişleri Bakanlığı dünya çapında yayınladığı uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri’nin 31 Temmuz 2022'de ölümü göz önüne alındığında, ABD karşıtı şiddet ihtimalinin arttığına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Uyarı şöyle devam etti:

"Mevcut bilgiler, terör örgütlerinin dünyanın çeşitli bölgelerinde ABD çıkarlarına karşı terör saldırıları planlamaya devam ettiğini gösteriyor.

"Bu saldırılarda intihar operasyonları, suikastler, adam kaçırma, uçak kaçırma ve bombalama gibi çok çeşitli taktikler kullanılabilir."

Uyarıda, ABD vatandaşlarına yurtdışına seyahat ederken "tetikte olmaları” tavsiye edildi.

El Kaide'ye şimdi ne olacak?

ANALİZ: Frank Gardner, BBC Güvenlik Muhabiri

El Kaide bir zamanlar coğrafi olarak küçük, merkezileşmiş, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir örgütken, bugün çoğunlukla yönetilmeyen veya kötü yönetilen alanlarda dünyanın dört bir yanına dağılmış takipçileriyle küresel bir zincir haline geldi.

Örneğin Somali'de El Kaide bağlantılı “Eş-Şebab" en önde gelen cihatçı grup olmaya devam ediyor.

Afrika, özellikle kuzeybatı Afrika'daki Sahel çevresindeki bölge, El Kaide ve IŞİD gibi cihatçı gruplar için yeni savaş alanı olarak ortaya çıktı.

Onlar sadece "mürtet” olarak gördükleri hükümetleri devirmek için savaşmıyorlar, sivilleri çapraz ateşte bırakarak birbirleriyle de savaşıyorlar.

El Kaide, özünde Ortadoğu merkezli bir terör örgütü olmaya devam ediyor. Bin Ladin bir Suudi'ydi, El-Zevahiri Mısırlıydı, üst düzey liderlerin neredeyse tamamı Arap.

Örgüt, ABD’nin insansız hava araçları ve özel kuvvetleri aracılığıyla ara ara saklanma yerleri olduğundan şüphelenilen noktalara saldırı düzenlediği kuzeybatı Suriye'de önemli bir varlık gösteriyor.

Zevahiri'nin ölümüyle birlikte, El Kaide şimdi yeni bir lider ve yeni bir strateji ile azalan talihini canlandırmaya karar verebilir.