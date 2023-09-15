Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı: Hangi mesajları verdi?

15 Eylül 2023, 14:34 +03 Güncelleme 23 dakika önce

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla ilan etti. Özel adaylığını duyururken, "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP'yi, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için CHP Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

Özel, CHP’nin Kasım ayı başında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışma kararı almıştı.

Basın toplantısı Türkiye saati ile 14'te başladı. Partinin farklı yönetim kademelerinde yer alan ve Özel’e destek veren isimler salonda yer aldı.

Özel bu kararı alma gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

"Bu, seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların kahrını çekenlerin hikâyesidir. Kendini suçsuz görenlerin değil, kendinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Sorumluluk duyanların hikayesidir.

"Bir daha aynı hataları yapmamak için kararlılık taşıyan gençlerin, kadınların hikayesidir. Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye, Atatürkçülerin, namusluların, İsmet Paşa'nın, Karaoğlanların hikayesidir."

'Kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz'

Özel, “nasıl bir CHP” istediğine ilişkin tutum belgesini, "Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır" sözleriyle kamuoyuyla paylaştı.

Özel, Genel Başkan seçilmesi halinde izleyeceği yola ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Değişimini yüzyılı, yüzyılın değişimi hedefiyle çıktığımız bu yoldaki tutum belgesinde ülkemizin ne durumda olduğuna dair, makro ekonomik politikalardan emekçilerin sorunlarına barınma krizinden sığınmacı krizine kadar bir dizi başlıkta, ülkemizin yarınları için; çoğulculuktan kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığından toplumsal barışa, hak temelli sosyal devletten planlama odaklı kamucu kalkınmaya, aktif sosyal politika uygulamalarından savunma sanayiine, tarıma dayalı sanayiden güvenlik sorununa ve bir demokrasi meselesi olarak gördüğümüz Kürt sorunundan dış politikaya kadar tutum alıyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz.

"İş cinayetlerini artıran üretim baskısından grev yasaklarına sendikal baskılara, gri beyaz ve mavi yakalıların maruz kaldığı sömürüye karşı emekçi sınıfının yanında ödünsüz pozisyon ve tavır alıyoruz.

"Tek adam rejiminin dayattığı ve beslediği toplumu ayrıştıran farklılıklardan yararlanarak birbirinden uzaklaştıran ve kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Biz ve onlar ayrışmasını etnik mezhepsel ve toplumsal kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin yaşam, eşitlik, barınma, emek, beslenme ve örgütlenme hakkını birlikte savunuyoruz.

"Tüm farklılıkları kucaklıyor, toplumun tüm yoksullarına işsizlerine güvencesizlerine birlikte sahip çıkıyoruz. Hepsinin talep ve umutlarını ortak hedefimiz olarak benimsiyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaseti reddediyor toplumun her kesimine dokunan yatay siyaset anlayışını sahipleniyoruz.

"Kurucu değerlerimizi temsil eden Atatürk ilkeleri ve altı ok programına bağlılığımız, tarihsel birikimimize duyduğumuz saygının ifadesi olduğu gibi özgüvenli siyasetin temeli, geleceğimize ışık tutan bir rehber ve doğru yolu gösteren pusulamızdır. Cumhuriyetçilik, laiklik, devrimcilik, milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle simgeleşen altı okumuzu hem tarihsel gerekliliğiyle sahiplenen; hem olgusal tutarlılığıyla benimseyen; hem de günün şartları ve çağın gerekliliği ile aşındırmadan geliştiren tutumumuz detaylarıyla tüm kamuoyuyla paylaşacağımız ellerinizdeki kitapçıkta bulunmaktadır."

'Partimizin yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni yol haritası çizmedi'

Konuşmasında CHP’yi de eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine, partimizin yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni yol haritası çizmedi. Farklı bahaneler üretti, siyasi sorumluluk üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Güvenini yitiren seçmenimiz, siyaseti terk edecek kadar bir duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi, bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

“İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine dönüştüğü siyaset olmamalıdır. Birbirine benzemeyen partiler, kendi kimliklerini korumalı. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalı. Partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Partiler arası imzalanan protokollerde, seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı süreçler işletilmiştir. Aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabullenemez.”

Fotoğraf altı yazısı, Özgür Özel'in eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel

'Üyeler genel başkan seçimi dahil tüm süreçlere katılacak'

Özel konuşmasında, kapsamlı bir üye reformunun gerçekleştirileceğini ve üyelerin genel başkanları doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımlarının sağlanacağını kaydetti.

Kadınların eşit temsilinin benimseneceğinin altını çizen Özel, Parti Meclisi’nin, parti politikalarının belirlenmesinde danışmanlık yapmayacağını, mutlak söz sahibi olacağını belirtti.

Özel, bundan sonra Anadolu turuna çıkarak parti örgütlerinin nabzını tutacak, destek isteyecek.

Basın toplantısının ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir" mesajıyla Özgür Özel'e ve ekibine başarılar diledi.

Özel, adaylık kararı ilanı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

24 Temmuz 2020’de, “iktidar” temasıyla gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay’da, rakiplerinin aday olmak için yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle, bir anlamda “rakipsiz” kalan Kılıçdaroğlu, bu kez partide yükselen güçlü “değişim” talebine karşı mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle çıkan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “partiyi güvenli limana yaklaştırma” gerekçesiyle genel başkanlıkta “devam” kararı partide değişim tartışmalarını başlatmıştı.