İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: 'Balkan rotasından göçü durdurmak için Erdoğan ile görüşeceğiz'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Antonio Tajani

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

bir saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Balkanlar rotası üzerinden göçü durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Dışişleri Bakanı Tajani, burada İtalyan gazetecilere gündemle ilgili açıklamalar yaptı. İtalya basınındaki alıntılara göre Tajani, "Balkan rotasını bloke etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Etraflı bir vizyona ihtiyacımız var" dedi.

Basına göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin New York’ta Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Meloni geçen hafta sonunda İtalya’nın Lampedusa adasını ziyaretinde, göç meselesine BM’nin daha fazla dahil olmasının elzem olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Tajani de Afrika’dan göç sorununa yalnızca İtalya ve Avrupa Birliği (AB) tarafından çözüm getirilemeyeceğini söyledi ve "BM’nin de dahli gerekiyor" dedi. Tajani, ortak eyleme geçilmezse göç dalgasının daha da artacağını belirtti.

Balkanlar en aktif ikinci rota

AB Sınır Güvenliği Örgütü Frontex’in verilerine göre, Avrupa’ya yönelik göç açısından en aktif güzergahlar arasında ilk sırada Kuzey Afrika’dan İtalya’ya uzanan Orta Akdeniz rotası, ikinci sırada da Batı Balkanlar rotası geliyor.

Bu yılın ilk yarısında Orta Akdeniz hattından Avrupa’ya ulaşanlar arasında en fazla Fildişi Sahili, Mısır ve Gine vatandaşları bulunuyor. Batı Balkan rotasını ise ağırlıkla Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları kullanıyor.

Orta Akdeniz hattından İtalya’ya ulaşan göçmen sayısının bu yıl geçen yılın yaklaşık iki katına çıkması üzerine Roma yönetimi "yasa dışı göçle mücadele" amaçlı yeni bir tedbir paketini onayladı.

Bakanlar Kurulu’nun dün akşam kabul ettiği paketle, ülkeye düzensiz yollarla giren göçmenlerin geri gönderme merkezlerinde tutulma süresinin altı aydan 18 aya çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca ordunun desteğiyle, seyrek nüfuslu yerlerde yeni geri gönderme merkezleri kurulması planlanıyor.

Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Başbakanı Giorgia Meloni ve koalisyon ortakları, geçen yılki genel seçimler öncesinde düzensiz göçü durdurma vaadinde bulunmuştu. Ancak resmi verilere göre bu yıl içinde ülkeye ulaşan göçmen sayısı geçen yılın neredeyse iki katına çıktı.