Hindistan adını Bharat olarak değiştirecek mi?

Kaynak, Getty Fotoğraf altı yazısı, Hindistan bağımsızlığının simge ismi Mahatma Gandhi, ülkesini bir Hindu ulusu olarak inşa etme çağrılarına karşı çıkmıştı

14 dakika önce

Anayasanın ilk maddesi “Hindistan, yani Bharat, bir eyaletler birliğidir” diyor.

Hintçede ülkenin adı Bharat olsa da İngilizce metinlerde her zaman India (Hindistan) tercih ediliyordu.

Fakat Başbakan Narendra Modi’nin hükümeti bu geleneği değiştiriyor.

9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek G-20 zirvesi davetiyelerinde Bharat Cumhurbaşkanlığı ifadesi kullanıldı.

ASEAN-Hindistan zirvesi hakkındaki bir basın açıklamasında ise Narendra Modi, Bharat Başbakanı olarak anıldı.

Bharat nedir?

Hint edebiyatında Himalaya Dağları ve okyanuslar arasında kalan bölgeye Bharatvarsh denir.

Kaynak, Getty Fotoğraf altı yazısı, Narendra Modi, Hindu RSS grubuna gençliğinde üye olmuştu

Hint mitolojisine göre Bharata, Delhi’nin doğusundaki Hastinapura’nın kralıydı ve bütün ülkeyi fetheden adil bir kral olarak görülüyordu.

En eski Hindu metni Rig Veda’da ise Bharata bir topluluğun adı olarak kullanılıyor.

Bharata’nın Sanskrit dilindeki anlamı aynı zamanda besleyen toprak anlamına geliyor.

Daha sonra Hindistan Başbakanı olacak Jawaharlal Nehru 1927 yılında “Hindistan Bharata’dır, Hinduların kutsal toprağıdır” diye yazmıştı.

Peki ya India ve Hindustan?

Farslar İndus Nehri’ne Hindu adını vermişti ve bu kelime Latince’ye India olarak geçti.

India kelimesinin kullanımı da epey eskiye dayanıyor.

Kaynak, By Arrangement Fotoğraf altı yazısı, Hindistan anayasasının girişi

Bölgeyi 200 yıldan uzun süre yöneten Müslüman Babürler, kendilerine Hindustan Padişahları diyorlardı.

India da Hindustan da 1757’de başlayan İngiliz sömürgesinden çok daha önceye dayanan kelimeler.

Hint hükümetiyse ülkenin adını Bharat olarak değiştirmenin İngiliz sömürgesi geçmişinden uzaklaşmak anlamına geleceğini savunuyor.

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan “Bharat’ı kullanmak sömürge zihniyetine karşı büyük bir duruştur” diyor.

Oysa India adı 2 bin yıldan uzun süredir kullanılıyor.

En eski kullanımlarından biri, MÖ 350 yılında doğan Yunan tarihçi Megasthenes’in Indica adlı dört kitabında görülüyor.

Endişeler ve muhalefetin tutumu

Başbakan Narendra Modi 2014’ten beri ülkenin başında. Partisi BJP, pek çok eyaletin yönetimini de elinde tutuyor.

Sağcı partisinin, Hindistan’ın bir Hindu ülkesi olması gerektiğini düşünen Ulusal Gönüllüler Birliği (RSS) adlı örgütle yakın bağları bulunuyor.

Bu örgüte gençliğinde giren Modi, örgüt içinde hızla yükselmişti.

RSS, bağımsız Hindistan’da üç kere yasaklandı. İlki, 1948’de Mahatma Gandhi’nin öldürülmesinin ardından örgütün bu suikastten sorumlu tutulması sonrasındaydı.

Hindu milliyetçisi grupların Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine katkısı epey azdı.

Kaynak, Getty Fotoğraf altı yazısı, RSS Müslümanlara karşı şiddet eylemleriyle de suçlanıyor

Modi hükümeti 18-22 Eylül tarihleri arasında parlamentoda konu hakkında özel bir oturum düzenlenmesini kararlaştırdı.

Muhalif siyasetçiler ve yorumcular ülke adının bu tarihlerde resmen değiştirilebileceğini düşünüyor.

Bu oturum aynı zamanda Hindistan’ın yeni parlamento binasındaki ilk oturum olacak.

Binanın duvarlarından birinde yer alan Büyük Bharat haritasında, komşu ülkeler Pakistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka ve Myanmar’ın yanı sıra Afganistan’ın da bir kısmı yer alıyor.

Bu ülkeler, bu haritanın kullanılmasını protesto etti.

Kaynak, Getty Fotoğraf altı yazısı, Yeni meclis binası yeni bir ülke ismiyle açılabilir