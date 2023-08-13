Rusya, Şükrü Okan adındaki bir ticari gemiye uyarı ateşi açtığını iddia etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 10 Temmuz tarihli bu fotoğrafta Şükrü Okan adlı geminin Boğaz'dan geçtiği görülüyor

14 Ağustos 2023, 02:05 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Rusya, Pazar günü yaptığı açıklamada Palau bandıralı Şükrü Okan adındaki kargo gemisine Karadeniz’de uyarı ateşi açıldığını belirtti.

Rusya, Şükrü Okan gemisi kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesi üzerine Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin otomotik silahlarla uyarı ateşi açtığını aktardı.

Karadeniz’in güneybatısında yer alan geminin kuzeye doğru yol aldığı ifade edildi.

Rusya’nın iddiası doğru ise bu, Temmuz ayında tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğinden beri bir ticari gemiye ilk kez ateş açtığı anlamına gelecek.

Rusya, Ukrayna sularına doğru ilerleyen her geminin silah taşıdığı potansiyelinin değerlendirileceğini aktarmıştı.

Rusya, geminin Ukrayna’nın İzmail limanına doğru gittiğini iddia etti.

Gemicilik sektörüyle ilgili verileri toplayan Refinitiv şirketi ise geminin şu sıralarda Bulgaristan açıklarında olduğunu ve Romanya’nın Sulina limanına doğru ilerlediğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Şükrü Okan’a teftişin Ka-29 helikopteriyle gemiye inen askerler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Teftişin ardından geminin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Reuters’a konuşan Türkiye’den bir dışişleri bakanlığı yetkilisi ise Ankara’nın olayı soruşturduğunu belirtti.

Ukrayna’dan tepki

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Mykhailo Podolyak, X sosyal platformundan yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu adımının, “uluslararası kanunların çiğnenmesi anlamına geldiğini, bir korsanlık faaliyeti olduğunu ve başka bir devletin karasularında sivil bir araca karşı içlenen bir suç olduğunu” öne sürdü.

Reuters’ın haberine göre ticari bir gemiye ateş açılması bölgede faaliyet gösteren kimi gemilerin sahiplerinin endişelenmesine yol açtı.

Açık kaynaklardan istihbarat toplayan ve Ukrayna merkezli bir oluşum olan InformNapalm ise Telegram hesabından Rusya Savunma Bakanlığı’nın iddialarının bir kısmına karşı çıkan bir mesaj paylaştı.

Olaya tanık olan gemilerden birinde bulunan denizcilerin paylaştığı verilere göre Rusya Savunma Bakanlığı’nın teftiş gerçekleştirmediği iddia edildi.

InformNapalm, tanıklara göre Şükrü Okan’ın teftiş talebine yanıt vermediği ve Türkiye’ye doğru yönünü değiştirdiğini belirtti.