Disney'in Atatürk dizisi: 'Hem TV'de hem de sinemada yayımlanacak'

Kaynak, Getty Images

2 Ağustos 2023, 17:54 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Atatürk” dizisinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu.

Dizinin, şirketin dijital platformu Disney+’daki yayınının iptal edildiği iddiasıyla günlerdir süren bir tartışma vardı.

Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın FOX TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” söyledi.

Dizi böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanmayacak. FOX TV de Walt Disney'e ait bir TV kanalı.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ dizisinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak: