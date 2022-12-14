Avatar: Suyun Yolu - Türkiye'de yarın vizyona girecek film için eleştirmenler ne dedi?

Kaynak, 20TH CENTURY STUDIOS

8 dakika önce

Steven McIntosh | BBC Eğlence Muhabiri

Türkiye'de bu Cuma vizyona girecek Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu, eleştirmenlerden farklı uçlarda tepkiler aldı.

Bazı eleştirmenler filme bir yıldız, bazı eleştirmenler de beş yıldız verdi. Kimi sinema yazarları film için "göz kamaştırıcı" derken, kimileri ise "vıcık vıcık", "şirin ama yapmacık" ve "trilyon dolarlık ekran koruyucu" gibi nitelemeleri tercih etti.

2009'da vizyona giren ilk Avatar filmi 2,92 milyar dolarla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olmuştu.

Yönetmen James Cameron "Avatar: Su Yolu"nun kra geçebilmesi için en çok hasılat yapan dördüncü film olması gerektiğini söyledi.

En çok hasılat yapan filmler listesinde; 2,7 milyar dolarla Avangers: Endgame ikinci, 2,2 milyar dolarla Titanic (Titanik) üçüncü ve 2,06 milyar dolarla Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Star Wars 7: Güç Uyanıyor) bulunuyor.

Avatar: Suyun Yolu'nda izleyiciler, Na'vi halkının yeniden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu Pandora evreninde yeni bir yolculuğa çıkarılıyor.

Kaynak, 20TH CENTURY STUDIOS

Filme bir yıldız veren Daily Telegraph yazarı Robbi Collin, Avatar: Suyun Yolu'nun "turkuaz renkli çimentoyla boğulma hissi verdiğini" yazdı.

Collin,"Cameron ve dört kişilik bir ekip tarafından yazılan senaryo, anlamlı bir şey ya da önemli bir değişikliğin yaşanmadığı, tüm parçaların orijinal konumlarına geri döndüğü ve bir sonraki bölüme açık kapı bırakan klasik bir imtiyaz hakkı uzantısı" dedi.

Fakat Empire'dan Nick De Semlyen beş yıldız verdiği filmi "çarpıcı şekilde eğlendirici" bulduğunu yazdı:

"Uyanık görülen, sürükleyici bir rüya; bir hayal oyunu olan filmin her anında ekranda inanılmaz bir şey oluyor."

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Sigourney Weaver filmin Los Angeles prömiyerine katıldı

Financial Times'tan Danny Leigh ise şaka yollu olarak 3 saat 12 dakikalık filmin süresini eleştirdi ve "Üç saat boyunca sessizce jeopolitika, tatil planları, randevularınız ve yemek tariflerini düşünmek zorunda kalıyorsunuz" dedi.

Guardian gazetesinden Peter Bradshaw ise iki yıldız verdiği filmi "trilyon dolarlık bir ekran koruyucuya" benzetti, "30 dakikalık bir çizgi filme sığabilecek bir öykü, sanki bir yapay zeka programıyla üç saatlik yapmacık bir filme dönüştürülmüş gibi" dedi.

Times gazetesinden Kevin Maher de filme iki yıldız verdi.

Fim için "Görsel açıdan olağanüstü ama fuzuli" diyen Maher, baş karakter Sully'yi monoton bulduğunu ve filmin tekrarlardan ibaret olduğunu yazdı.

Kaynak, 20TH CENTURY STUDIOS

Variety dergisinden Owen Gleiberman'ın yorumu ise şöyle:

"Avatar: Suyun Yolu'nda gözlerinizin açık kalacağı, baş döndüren heyecan verici sahneler var. Ama karakterlerde boyutluluk yok. Boyutluluk sadece görüntülerde var."

Hollywood Reporters'tan David Rooney, filmin "aksiyon, duygu ve 3 boyutlu görsel zenginliğini" övmekle birlikte anlatımın bu zenginlikten yoksun olduğunu vurguladı.

Independent'tan Clarisse Laoughrey ise "Belki hâlâ Avatar umrunuzda olmayacak ama en azında çok şirin" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Zoe Saldana (Neytiri) kocası Marco Perego Saldana ile

İlk Avatar'da yarı felçli bir deniz piyadesi olan Jake Sully, (Sam Worthington) bir avatar bedenle Pandora yerlilerinin arasına karışmıştı.

Jake Sully, daha sonra unobtanium rezervini ele geçirmeye çalışan insanlara karşı gezegeni korumak için insansı Na'vilere katılmıştı.

Kaynak, 20TH CENTURY STUDIOS

Avatar: Suyun Yolu ise yıllar sonrasında geçiyor.

Neytiri (Zoe Saldana) ile hayatını birleştiren Jake Sully, Pandora'ya yönelik yeni tehditler karşısında bir mercan kayalığı kabilesiyle aynı saflarda mücadele ediyor.