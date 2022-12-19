ABD’de yolcu uçağı türbülansa girdi: 11’i ağır 36 yaralı

19 dakika önce

Antoinette Radford | BBC News

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ABD’nin Phoenix şehrinden Hawaii’deki Honolulu kentine uçan bir Hawaiian Airlines uçağı sert bir türbülansa yakalandı, en az 36 yolcu yaralandı. Yolculardan 11'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Türbülansa gök gürültülü fırtınaların yol açtığı düşünülüyor.

Uçakta 278 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

Uçaktan en az 20 kişinin incinme, kırık, bilinç kaybı ve kafa yaralanmaları gibi nedenlerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

HA35 kodlu uçak, türbülansın ardından Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na Pazar TSİ 23:50’de inmişti.

Hawaii Airlines’tan yapılan açıklamada “Yaralanan yolcu ve mürettebatımız hızla hastaneye ulaştırıldı” ifadeleri yer aldı.

Yaralılar arasında üç mürettebat ve 14 aylık bir bebek de bulunuyor.

Hawaiian Air Operasyon Direktörü Jon Snook, “Yolculardan hiçbirinin hayati tehlikesi yok gibi gözüküyor” dedi.