2007 model iPhone müzayedede 190 bin dolara satıldı

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Yazan, Shiona McCallum

Unvan, BBC Teknoloji Muhabiri

18 dakika önce

iPhone'ların değeri genellikle satın alındıktan sonra düşer. Ancak bazı istisnalar da var. ABD'de bir ilk nesil iPhone, 190 bin 372 dolara alıcı buldu.

Açık artırmada satılan 4 GB'lık kutusu açılmamış model o dönemde üretilen az sayıda iPhone'dan biri olduğu için koleksiyonerler arasında oldukça popüler.

LCG Auctions adlı müzayede şirketi tarafından düzenlenen açık artırmaya 28 kişi katıldı ve cihazın fiyatını orijinal satış fiyatının yaklaşık 400 katına çıkardı.

LCG Auctions cihazı "popüler üst düzey" ve "koleksiyonlerlerin gözdesi" olarak tanımlamıştı. Buna ek olarak geçen yıl ilk nesil ve sıfır iki iPhone'un müzayedelerde rekor değere satıldığını söylemişti.

LCG web sitesinde cihaz için, "Nadide, kutusu açılmamış, istisnai durumda ilk nesil 4GB'lık iPhone. Kenarlardan yüzeye kadar kusursuz, fabrika etiketi üzerinde" vardı.

599 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sunulan cihazın 50-100 bin dolar arası bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak müzayede bu beklentiler aşıldı.

190 bin 372 dolarlık satış bedeli, telefonu satın alan kişinin müzayede evine ödediği komisyon ve işletme ücretlerini de içeriyor.

iPhone 4GB'ın üretimi, 2007'de ilk kez piyasaya sunulmasından iki ay sonra, satış beklentilerini karşılayamadığı için, dönemin Apple CEO'su Steve Jobs'ın kararıyla durdurulmuştu.

Bunda 8 GB'lık iPhone modeliyle aynı anda satışa sunulması ve müşterilerin çoğunun 100 dolar fark ödeyerek bu modeli almak istemesi etkiliydi.

Birkaç ayda bir, Apple'ın ya da Steve Jobs'ın hatıralarını taşıyan nadir nesneler müzayede ile satışa sunuluyor.

Bunlar arasında Jobs'un lisedeki sınıf arkadaşının hatıra defterine yazdığı şiir, üniversitedeki fotoğrafları ve 1978 yılından bir kartviziti var.

Apple'ın kurucu ortağı Jobs, 2011 yılında pankreas kanserinden öldüğünde 56 yaşındaydı.