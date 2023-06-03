Hindistan'da tren kazası: Odisha'daki kazada en az 260 kişi öldü

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock

10 dakika önce

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde üç trenin karıştığı kazada en az 260 kişi hayatını kaybetti, 650'den fazla da yaralı var.

Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu vagonlar bitişikteki yük treninin üstünde ve raylara düştü, ve o raydan geçmekte olan başka bir trenle çarpıştı.

Kaza yerel saatle Cuma akşamı 19:00 sıralarında yaşandı.

Kalküta'dan Chennai'ye gitmekte olan Coromandel Express raydan çıkarak, park halindeki yük trenini çarptı.

Trenin bazı vagonları da bitişikteki rayın üstüne düştü ve "Asya'nın Silikon Vadisi" olarak da adlandırılan Bangalore kentinden Howrah'a giden hızlı trenle çarpıştı.

Hala vagonlarda sıkışanlar bulunduğu belirtiliyor ve ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Olay yerinde çok sayıda arama kurtarma ekibi bulunuyor. Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw da kazanın meydana geldiği yere gitti.

10 yıldan uzun süredir Hindistan'da bu kadar büyük kaybın yaşandığı bir tren kazası olmamıştı. Kazanın Hindistan Demiryolları'nın tarihindeki en ölümlü üçüncü kaza olduğu belirtiliyor.