İngiltere'de bir erkek öğrenci şort giymesine izin vermeyen okula etekle gitti

Kaynak, SANDY PAGE

Yazan, Katy Lewis

Unvan, BBC News

6 dakika önce

İngiltere'de 13 yaşındaki bir erkek öğrenci sıcak havada şort giymesine izin vermeyen okulunu etek giyerek protesto etti.

Suffolk bölgesindeki Farlingaye Lisesi'nde erkek öğrencilerin tüm yıl boyunca pantolon giymesi gerekiyor.

Toby adlı çocuğun annesi Sandy Page, oğlunun etek giyerek okul formasıyla ilgili kuralları yeniden tartışmaya açmak istediğini söyledi.

Okuldan yapılan açıklamada "standard forma kuralının" uygulandığı ve "normal kanallar üzerinden gelen ebeveyn şikayetlerinin dikkate alınacağı" belirtildi.

11-18 yaşları arasında 2 bin öğrencisi olan okulda, geçen hafta sekizinci sınıftaki bazı erkek öğrenciler şort giydikten sonra haklarında işlem yapılmıştı.

Bunun üzerine öğrenciler okul yönetiminden forma kuralını değiştirmesini talep eden bir dilekçe yazarak imzaya açtılar.

Dilekçede öğrencilerin şort giymesine izin verilmemesinin "bunaltıcı sıcaklar yüzünden konsantre olamadıkları" için "derslere odaklanmayı etkilediği" söyleniyor.

Sandy Page bazı ebeveynlerin okula e-posta göndererek çocuklarını desteklediklerini belirtti.

Kaynak, Google

Page, oğlunun kendisine "dünya değişirken" insanların toplumsal cinsiyet konularında daha akışkan hale geldiğini söylediğini belirtti. Buna göre oğlu, "Neden kızlar ve erkekler için ayrı kurallar var?" diye soruyordu.

Annesi Toby'nin Pazartesi günü arkadaşından kendisine etek getirmesini istediğini ve otobüste üzerini değiştirip okula gittiğini anlattı.

Daha sonra annesine gönderilen mesajda, çocuğun öğretmeni ne giydiğini sorunca, "bugün kız forması giymeye karar verdim" yanıtını verdi.