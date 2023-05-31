Demirtaş aktif siyaseti bıraktı: 'Halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için özür diliyorum'

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31 Mayıs 2023, 16:05 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Edirne Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu aşamada aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Yarın Artı Gerçek’te yayımlanacak röportajının bir kısmını Twitter hesabından paylaşan Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum” dedi ve ekledi:

“Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

Demirtaş seçimden önce BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta "Erdoğan yeniden kazanırsa Türkiye diktatörlüğe geçer, bu kadar net" demişti.

Demirtaş bugün de Artı Gerçek için bir makale yazmıştı. Devleti ele geçiren bir grubun seçim sürecinde devletin tüm olanaklarını sınırsız bir şekilde kullandığını söyleyen Demirtaş, partisinin seçimde yeterince başarılı olamamasını sadece buna bağlamanın kolaylık olacağını vurgulamıştı.

HDP/YSP’nin oy oranlarının 87 seçim çevresinde de gerilediğine dikkat çeken Demirtaş, parti içinde bu konuda geniş ve derinlikli tartışmaların, bilimsel saha analiz raporlarıyla yürütülmesinin gerektiğini söylemişti.

HDP’ye ‘yöre derneği gibi seçim çalışması’ eleştirisi

Makalesinde HDP’ye eleştiriler yönelten Demirtaş, tespitlerini şöyle paylaştı:

“Geride bıraktığımız seçimler her bakımdan çok önemli olmasına rağmen Kürt siyasi hareketi bunu çok geç fark etti veya çok geç bilince çıkardı. Bunu yaptığında da iş büyük oranda işten geçmişti.

“Partimiz, oylama gününe bir ay kala seçim çalışmasına yüklendi, o da yarım yamalak ve dağınık bir çalışma şeklinde olabildi ancak.

“63 milyon seçmenin olduğu bir ülkede “Milletvekilliği seçiminde yüzde 15’i aşacağız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalefet adayının yüzde 50’yi geçmesini sağlayacağız” diyorsanız seçime bir ay kala başlattığınız ve profesyonellikten uzak, bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız.

“Son 5 yıldır HDP Genel Merkezi'ne yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana geri dönüyor.

“Yaşanan birçok şey var ve bunları halka yansıtmayı doğru bulmadığım için kurumları işletmeye gayret ediyorum. Ne yazık ki çoğu zaman da kurumlar işlemiyor.”

Siyaseti bırakma açıklamasına tepkiler