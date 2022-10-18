Çin ekonomik büyüme verilerini açıklamayı erteledi

17 dakika önce

Uzmanlar bunun “son derece sıra dışı bir durum olduğunu” söylerken bazıları da dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde işlerin iyi gitmemesi nedeniyle verilerin kongre sırasında açıklanmasının istenmemiş olabileceğini düşünüyor.