Herson, Ukrayna'daki savaşta neden önemli?

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8 Kasım 2022, 14:18 +03 Güncelleme bir dakika önce

Ukrayna güçleri ülkenin güneyindeki Herson’a yaklaşırken Rus ordusu şehrin içinde savunmasını artırıyor.

İki taraf da Herson'da kontrolü sağlamanın önemli olduğunu vurguluyor.

Herson’ın konumu neden önemli?

Herson, Dinyeper nehrinin eteklerinde, Karadeniz kıyılarına yakın bir şehir.

Savaştan önce kentin nüfusu yaklaşık 380 bindi.

Herson, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’a da yakın.

Kings College London’da savunma çalışmaları uzmanı Marina Miron, “Herson, Kırım’a açılan kapı. Herson’u ele geçirmek Ukrayna’nın amaçladığı gibi Kırım’ı tekrar ele almasında önemli bir rol oynayabilir” dedi.

İngiliz ordusunun eski istihbarat görevlilerinden olan Forbes Mackenzie ise Herson’un konumunun önemini, “Dinyeper Nehri'ni ele geçirmek Ukrayna’nın direkt merkezine açılması dolayısıyla mühim” diyerek açıklıyor.

Herson’ın sembolik önemi ne?

Herson, Ukrayna’nın bölgesel başkentlerinden Rusya’nın eline düşen tek yerleşim birimi.

Rusya kenti Mart ayı başlarında ele geçirdi.

Savunma çalışmaları araştırmacısı olan Miron’a göre Herson’ı ele geçirmek savaşın Ukrayna lehine döndüğünü göstermek açısından bir mesaj verecek:

“Ukrayna’ya halen para ve silah göndermenin geçerli olduğunu Batı’ya gösterecek.”

Ancak ülkenin doğusunda işgal ettiği toprakların bir kısmını Ukrayna’ya kaptıran Rusya da Herson’ı savunmak konusunda büyük bir baskı altında.

Miron, “Rusya’nın kazanması gerek, geri mücadele edebileceğini göstermeli” diyor.

Herson için savaş ne zaman başlayacak?

Ukrayna güçleri Dinyeper Nehri'ndeki köprüleri Rusya’nın doğu ve güney ile tedarik zincirini kesmek için bombaladı.

Aynı zamanda Ukrayna ordusu şehre kuzeybatı ve kuzeydoğudan ilerliyor.

Miron’a göre eğer Ukraynalılar Dinyeper Nehri'nin yukarısındaki Beryslav kasabasını alabilirse Herson’a saldırmaları birkaç hafta içinde gerçekleşebilir.

Uluslararası Kara Savaşı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Ben Barry ise Ukrayna ordusunun şehre doğru yaklaşırken yavaşladığını, bunun da çamurlu alandan ötürü olabileceğini söylüyor.

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Rusya, Herson’dan çekiliyor mu?

Rusya şehirden 70 bin kişiyi tahliye ettiğini açıkladı, yetkililerin de şehri terk ettiğine dair bazı işaretler var.

Rusya’nın bölgeye yönetici olarak yerleştirdiği Kirill Stremousov, Rus güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batısından çekilebileceğini söyledi.

İngiliz ordusunun eski istihbarat görevlilerinden olan Forbes Mackenzie’nin başında olduğu Mackenzie İstihbarat şirketinin hesabına göre, Rusya’nın 5-10 bin askerinin şehri savunuyor.

Ben Barry ise sahadan gelen haberlerin birbiriyle çeliştiğini söyleyerek, “Rusya yöneticilerini çekiyor ancak paraşütçü askerlerini ve donanma piyadelerini bölgeye yerleştiriyor” diyor.

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Herson’da bir savaşın bedeli ne olabilir?

Forbes Mackenzie’ye göre Ukrayna ordusu için Herson’ı geri almanın bedeli ağır olabilir:

“Savaş, kapı kapı yapılacaktır ve çok sayıda kişi hayatını kaybedecektir.”