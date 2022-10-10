Elon Musk, 'Tayvan Çin'e bağlı özel idari bölge olsun' diyerek Tayvanlıları kızdırdı: Özgürlüğümüz satılık değil

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49 dakika önce

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği bir röportajla Çin ve Tayvan arasındaki siyasi gerilime dahil oldu.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, röportajda Tayvan’ın Çin’e bağlı bir “özel idari bölge” olmasını önerdi.

Çin’in Washington Büyükelçisi, Musk’a bu önerisi için teşekkür ederken, Tayvanlı mevkidaşı “özgürlüklerinin satılık olmadığını” söyledi.

Çin bağımsızlığını tanımadığı Tayvan’ı kendi toprağı kabul ediyor.

Elon Musk geçen hafta da Twitter üzerinden yaptığı Rusya’yla Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerini oya sunduğu anketiyle tepki çekmişti.

Musk’ın önerileri arasında Ukrayna’nın Rusya’ya toprak vermesi de vardı.

Musk’ın Tayvan’la ilgili yorumlarıysa, Tesla’nın Çin’de aylık satış rekoru kırdığı bir döneme rastladı.

Elon Musk, Financial Times’ta Cuma günü yayımlanan röportajında “Benim tavsiyem... Tayvan’ın özel bir idari bölge olması. Herkesi memnun etmese de bu makul bir çözüm olabilir. Hong Kong’la olduğundan daha esnek bir düzenleme yapılması mümkün olabilir” dedi.

Çin’in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Cumartesi günü Musk’ın önerisini memnunlukla karşıladı.

Qin Twitter mesajında ‘barışçıl birleşme’nin ve Hong Kong’da uygulanan ‘bir devlet iki sistemin’ Tayvan sorununu çözmenin temel ilkelerini oluşturduğunu belirtti.

Büyükelçi Qin, “birleşmeden sonra Çin’in egemenlik, güvenlik ve kalkınmayla ilgili çıkarlarının güvence altına alınması koşuluyla Tayvan’ın, özel idari bölge olarak geniş bir özerkliğe ve büyük kalkınma fırsatlarına sahip olabileceğini” belirtti.

Tayvan’ın fiili Washington Büyükelçisi Hsiao Bi-khim de buna yanıt olarak “Tayvan birçok ürün satıyor. Ama özgürlüğümüz ve demokrasimiz satılık değil” dedi.

Hsiao, Twitter mesajında “Geleceğimize ilişkin kalıcı çözüm, barışçıl yollarla, zorlamadan uzak ve Tayvan halkının demokratik arzularına saygılı bir şekilde belirlenmeli” diye devam etti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center’ın Jeoekonomi ve Hint-Pasifik Enstitüsü Direktörü Shihoko Goto BBC’ye, bu önerisinin Musk’ın ticari işlerine zarar verebileceğini söyledi.