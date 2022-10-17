R﻿usya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü: En az 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak, Twitter/SEVSLV

36 dakika önce

Rusya'nın güneyindeki Yeysk kasabasında Pazartesi akşam saatlerinde bir Rus savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü. En az dört kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 25 kişi de yaralandı.

Su-34 jet uçağının düşmesinin ardından bir apartmanın alevler içinde kaldığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde görülüyor.

Acil servis çalışanları olay yerine giderken yakınlardaki bir okuldaki öğrenci ve öğretmenler de tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 bombardıman uçağının eğitim uçuşunda olduğunu; o sırada bir motorunun alev aldığını ve pilotların uçak düşmeden önce atlayarak kurtulduğunu açıkladı.

B﻿ir süre sonra sosyal medyada paylaşılan videolarda, yerel halkın yerde yatan ve yakınlarında bir paraşüt olduğu anlaşılan pilotlardan birine yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

S﻿avunma Bakanlığı açıklamasında, "Pilotların verdiği bilgiye göre kazanın sebebi, kalkış sırasında uçağın motorlarından birinin alev alması. Su-34'ün düştüğü, apartmanlardan oluşan bir bölgenin avlusunda, uçağın içindeki yakıt yangına sebep oldu." ifadeleri kullanıldı.

Yeysk'in bağlı olduğu K﻿rasnodar bölgesinin valisi, Rusça olarak yazdığı bir Telegram paylaşımında bölgeye gittiğini, tüm yerel ve eyalet itfaiye birimlerinin yangını söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Y﻿erel medya, yangının bir apartmanın beşinci katına kadar çıktığını yazdı. Yeysk'teki bir yerel muhabir, Rusya'nın devlet kanalı Rossiya 24'e iki apartmanda birden yangın çıktığını söyledi.

K﻿remlin de hem yerel hem ulusal ölçekte yetkililere, yangın mağdurlarına gerekli desteğin sağlanması emrini verdi. Üst düzey valilik yetkililer kriz merkezinde görevlendirildi.

Yeysk, Ukrayna'nın işgal altındaki doğu bölgesinin karşısında, Azak Denizi kıyısında yer alıyor.