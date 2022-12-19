Kongre baskınını soruşturan komisyon, Trump'ı cezai koğuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk etti

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26 dakika önce

ABD'de Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu, eski başkan Donald Trump'ı cezai kovuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk etti. Komisyon, Trump'ı 2020 seçimlerinin sonucunu etkileme çabasıyla ayaklanma çıkarmak, hükümete karşı komplo kurmak ve Kongre binasına saldırı ile suçluyor.

Komisyonun Pazartesi günü onayladığı tavsiyeler, Amerikan tarihinde Kongre'nin ilk kez eski bir başkan hakkında suç duyurusunda bulunması anlamına geliyor.

Trump yanlıları 6 Ocak 2021’de Joe Biden’in resmen başkan ilan edilmesini önlemek amacıyla Kongre binasına saldırmışlardı.

Komisyon, Trump’ın olaylarda oynadığı rolü inceleme göreviyle bir yıldan fazla süredir soruşturma yürütüyordu. Trump iddiaları reddediyor.

Adalet Bakanlığı henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. Olayla ilgili olarak kendi soruşturmasını yürüten Adalet Bakanlığı'nın bu suçlamaları kabul etme ve sonuca bağlama zorunluluğu bulunmuyor.

Trump'a yöneltilen suçlamalar

Demokrat Parti'nin Temsilciler Mecslisi üyesi Jamie Raskin, komisyonun halka açık son toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyon, eski Başkan Trump'ın Kongre Binası'nda ABD'ye yönelik şiddet içeren bir saldırıda bulunanlara yardım ettiği ya da onlara moral verdiği gerekçesiyle cezai kovuşturma sevki için yeterli kanıtın olduğuna inanıyor" dedi.

Raskin, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na sevk gerekçesi olarak şu suçlamaları sıraladı:

Resmi işlemleri engellemek

Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hile için komplo kurmak

Yalan beyan için komplo kurmak

İsyan için kışkırtma, yardım veya avuntuda bulunmak

Bu suçlamaların yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Raskin, tavsiyelerini destekeleyen pek çok delil bulunduğunu söyledi.