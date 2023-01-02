Hırvatistan, AB'nin Schengen ve Euro bölgelerine dahil oldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Adriyatik kenti dubrovnik turistler için önemli bir cazibe noktası.

bir saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) Hırvatistan’ı Schengen serbest dolaşım bölgesine alma kararı 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Euro Bölgesi'ne dahil olan ülke, yerel para birimi kuna'yı bırakıp euro'ya geçti.

Hırvatistan-Slovenya sınırında düzenlenen törende konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin en genç üyesi ülkenin "iki devasa başarıya" imza attığını söyledi ve 1 Ocak'ı "tarih kitaplarına girecek bir gün" olarak nitelendirdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de iki tarihi değişiklikle hem stratejik hem siyasi hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Plenkovic, Schengen üyeliğinin "Bir turizm ülkesi olarak Hırvatistan için çok anlamlı" olduğunu ve euro bölgesine katılmanın "bütün ziyaretçilere farklı bir mesaj" vereceğini söyledi.

Bregana sınırından geçişlerde artık pasaport kontrolleri yapılmıyor. Sınırda daha önce oluşan uzun araç kuyrukları da tamamen geçmişte kalacak gibi görünüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 1 Ocak'tan itibaren Bregana sınır kapısında araçlar 'serbest geçiş' tabelasının yanından durmadan geçiyor.

Hırvatistan'ın Schengen bölgesine geçişinin turizm endüstrisini daha da canlandırması bekleniyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ülke GSMH'sının yüzde 20'sini turizm gelirlerinden sağlıyor.

Hırvatistan, 400 milyon kişinin serbest dolaşımını sağlayan Schengen bölgesine kabul edilen 27'inci ülke oldu.

Hırvatistan'ın 2013'te Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla birlikte Euro Bölgesi'ne katılma isteği de kamuoyuna açıklanmıştı.

Ülkenin ulusalcı partisi kuna para biriminin kullanılmasını istiyordu ancak anayasa mahkemesi bu talebi reddetti.

Ülkede euro zaten yaygın kullanılıyor. Örneğin ev fiyatları euro ile belirleniyor ve bankalardaki mevduatların büyük bir bölümünü de euro hesaplaı oluşturuyor.

Uzmanlara göre euro'ya geçiş Hırvatistan'ın ekonomisini küresel enflasyona karşı koruyabilir.