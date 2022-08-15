Çin Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

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42 dakika önce

Çin Merkez Bankası ekonominin beklenenden daha yavaş büyümesinin ardından bugün kredi talebini canlandırma amacıyla sürpriz bir kararla faiz indirimine gitti. Politika faizi 10 baz puanlık indirimle yüzde 2,85’den yüzde 2,75’e çekildi.

Bankalara Merkez Bankası'ndan menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi almasını sağlayan mekanizma ile piyasada 400 milyar yuan (yaklaşık 59,34 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.

Çin Merkez Bankası ayrıca yedi günlük ters repo faiz oranını da 10 baz puan indirerek yüzde 2,1’den yüzde 2’ye düşürdü.

Buradan da piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) sıcak para aktarılması amaçlanıyor.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede üretim Temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 3,8 arttı. oran Haziran'da yüzde 3,9'du.

Reuters haber ajansının anketine göre ekonomistler yüzde 4,6'lük bir üretim artışı öngörüyordu.

Analistler, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de "sıfır Covid" politikası nedeniyle hem üretimin hem de parakende satışların düştüğünü söylüyor.

Parekende satışların Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artması öngörülüyordu ancak bu oran yüzde 2,7 oldu. Aynı oran Haziran'da yüzde 3,1'di.

Pekin'in bu politikaya devam etmek yönündeki kararlılığının gelecekteki ekonomik performansı da etkileyeceği düşünülüyor.

Reuters'a konuşan bağımsız finansal araştırma şirketi Capital Economics'ten Çin ekonomisi uzmanı Julian Evans-Pritchard, emlak sektöründeki yeni kırılmayla birlikte toparlanma sürecinin ivme kaybettiğini söylüyor.

Evans-Pritchard'a göre faiz indirimi, Çin ekonomisinin zayıflamasını önleyemeyecek.

Çin'de koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması üzerine, finans ve üretim merkezi Şanghay'ın da bulunduğu birçok büyük kentte koronavirüs kısıtlamaları devreye sokulmuştu.