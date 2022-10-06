Nobel Edebiyat Ödülü, Fransız yazar Annie Ernaux’ya verildi

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6 Ekim 2022, 14:25 +03 Güncelleme 31 dakika önce

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Fransız yazar Annie Ernaux’ya verildiğini açıkladı.

Nobel Edebiyat Ödülü, Fransız yazar Annie Ernaux’ya verildi.

Ödülün Ernaux’ya verilme gerekçesi “kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve objektif duyarlılığı” olarak açıklandı.

Annie Ernaux kimdir?

1940 yılında Fransa’nın Lillebonne şehrinde, işçi sınıfına mensup bir ailede doğan Ernaux, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı.

İlk romanını 1974 yılında “Les Armoires vides” (Boş Dolaplar) ismiyle yayımlayan yazar, bu dahil pek çok çalışmasında otobiyografik bir anlatımı önceledi.

“La Place” (Babamın Yeri) ismini verdiği ve 1984 yılında yayımladığı ikinci romanıyla Renaudot Ödülü’nü kazandı. Romanda doğup büyüdüğü küçük Fransız kasabasındaki hayat ve deneyimleriyle beraber, babasıyla kurduğu ilişkiyi otobiyografik bir anlatımla kaleme aldı.

Kişisel deneyimleri üzerinden sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri de sık sık konu edinen Fransız yazar, okuruna toplumsal bir anlatım sundu.