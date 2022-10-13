Gülistan Doku binden fazla gündür kayıp: Tek şüpheli Abarakov’un adli kontrol şartlarını yerine getirmediği ortaya çıktı

Kaynak, DHA

48 dakika önce

Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen, gözaltına alındıktan sonra 18 Mart'ta adli kontrolle serbest kalan Zeynal Abarakov'un adli kontrol şartı kararının, adreslerinde olmadığı ve telefonlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle 6 ay 15 gün boyunca tebliğ edilemediği ortaya çıktı.

Rusya doğumlu Zeynal Abarakov 17 Mart 2022'de Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli 24 saat gözaltında kaldı ve Alanya Adliyesi'nde SEGBİS üzerinde sorgusu yapıldı.

Dört saatlik sorgunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan Abarakov'a yurt dışı yasağı konuldu.

DHA'nın haberine göre 5 Ocak 2020'den kayıp olan Gülistan Doku dosyasında tek şüpheli olan ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçuyla 15 günde bir imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalan Abarakov'un adli kontrol şartının adreslerinde olmadığı, telefonuna ulaşılamadığı için tebliğ edilemediği öğrenildi.

Şüphelinin polis merkezine gitmeyip imza atmadığı, adresinde bulunmadığı ve telefonlarının kapalı olduğu 24 Ağustos 2022'deki emniyet tutanağına da yansıdı.

DHA'nın adli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, adli kontrol tebliğ yazısının 18 Mart'ta Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiği, Alanya Emniyeti’nin adresini bulamaması ve şüphelinin telefonlarına ulaşamadığı için tebliği yapamadığı öğrenildi.

“Kaçma şüphesi olduğunu söylemiştik”

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, “Biz baş şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğunu söylemiştik. Bu tezimizin de doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. Gülistan Doku soruşturması bininci gününü aştı. Günler günleri kovalıyor. Gerçekten de soruşturma sıhhatli bir şekilde yürütülmüyor” dedi.

Şüphelinin cep telefonu üzerindeki bilirkişi incelemesinin de tamamlanmadığını söyleyen Çimen, “HTS raporları üzerinde veri çalışmasını henüz tamamlayamadık. Soruşturmamız gerçekten de akamete uğramış durumda, bu soruşturmanın bir an önce etkin bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku ise, “Türkiye'de adli kontrol şartı olan bir kişiye nasıl yedi aydır tebligat yapılmaz?" sözlerini sarf etti.

Soruşturma ne durumda?

Gülistan Doku'nun ailesi çok uzun zamandır Doku’nun eski sevgili olan Abarakov’un tek şüpheli olduğunu ve tutuklanması gerektiğini dile getiriyor.

En son olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı Sarı Saltuk viyadüğünü gören Munzur Üniversitesi'ne ait iki güvenlik kamerası belirlenmişti.

Yola yakın olan güvenlik kamerasının bozuk olduğu soruşturma dosyasına tutanak olarak girdi.

Viyadüğü uzaktan gören ama çekimi net olmayan kameraya ait sinyalin alındığı saatlere ait 3,5 saatlik görüntü ise netleştirilmek üzere Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi.

Buradan gelecek bilgilere göre soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtilmişti.

Doku ailesi, Tunceli Adliyesi ve Adalet Bakanlığı önünde bir süre oturma eylemi yapmıştı.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.