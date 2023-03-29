Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi: İnce adaylıktan çekilmeyeceği mesajı verdi

Kaynak, CHP

29 Mart 2023, 19:29 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Ayşe Sayın / Ankara

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza koşulunu yerine getirerek Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP kaynaklarının, “nezaket ziyareti” olarak nitelendirdiği görüşmenin amacını, “Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz” sözleriyle açıkladı. Adaylığı ile Millet İttifakı’nın oylarını böleceği eleştirilerinin odağındaki İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceği mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

100 bin imza koşulunu tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan İnce’ye bir süredir Millet İttifakı kanadından “adaylıktan çekil” çağrısı yaptığı biliniyor.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda “Kemal bey benim abimdir, genel başkanımdır” diyerek görüşebileceğini ifade eden İnce, ancak “adaylığını pazarlık konusu yapmayacağını” söylemişti.

Bu açıklamalara karşın, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ardından İnce’nin nasıl tutum alacağı, adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu.

İnce, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile birlikte partisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelmesinden önce bir yurttaş, “Sayın İnce, oyları bölmeyin” yazılı bir pankart açtı.

'Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz'

Kaynak, CHP

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki isim, gazetecilere açıklama yaptı. Ziyaret talebini kabul ettiği için İnce’ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, başta deprem bölgesi olmak üzere ülkenin bir çok sorununu görüştüklerini, deprem bölgesiyle ilgili sorunların çözümü için Meclis’e verecekleri yasa teklifi ile ilgili de bilgi sunduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin nedenini şöyle anlattı:

“İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların çok ötesinde. Ben ne kadar duyarlıysam Sayın İnce de o kadar duyarlı. Bizi kabul ettiği için yürekten teşekkür ederim.”

İnce: Hoş geldiniz, güle güle

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan İnce ise, CHP liderine ziyareti için teşekkür ettikten sonra “Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle” diye sözlerine başladı. Siyasette ilke ittifaklarının olması gerektiğini belirten İnce, menfaat ittifaklarına karşı olduklarını söyledi:

“İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz Atatürk’ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. PKK’sına, IŞİD’ine, FETÖ’süne, Hizbullahına… Kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız. Sığınmacıların gönderilmesi konusunda kararlıyız. İlkelerimizden asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir, bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir, bilime hukuka inanmamaktadır, beş dakika daha ülkeyi yönetmemelidir. Görüşlerimizi açık şekilde ifade ediyoruz.”

Kaynak, CHP

'Döne döne vuruşmaya devam edeceğiz'

Bir gazetecinin “Erdoğan’ı göndermek için adaylıktan çekilecek misiniz?” sorusu üzerine ise İnce, “Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. PKK’lılar kaçak FETÖ’cüler ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

CHP’den ilk değerlendirme: Nezaket ziyareti