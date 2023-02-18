Deprem gündemiyle toplanan Millet İttifakı liderlerinden ortak açıklama: ‘Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek not edildi’

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara

bir saat önce

Kaynak, Millet İttifakı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk kez bir araya gelen Millet İttifakı içinde yer alan siyasi partilerin liderleri, deprem sonrasında hata, kusur ve ihmallerin “apaçık ortada” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin ardından “Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız” sözlerine atıfta bulunan liderler, “Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir” açıklaması yaptı.

Liderler yaptıkları ortak açıklamada, iktidara, yabancılara ev, arsa, arazi satışının yasaklanması, uzaktan eğitimden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Deprem nedeniyle ittifakın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi planlanan toplantıyı iptal eden liderler, adayı netleştirme hedefiyle 2 Mart’ta bir araya gelecekler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun evsahipliğinde, deprem özel gündemiyle toplandı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, liderler ortak açıklama yaptı.

Liderlerin sahadan izlenimlerini de paylaştığı toplantıda, depreme karşı alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrasında ortak açıklamanın yanısıra, Millet İttifakı partilerinin, “hükümet programı” olarak da ifade ettiği “ortak politikalar metni”nin depreme karşı alınacak önlemler bölümü de paylaşıldı.

Liderlerin toplantı sonrasında yaptığı ortak açıklamada deprem ülkesi olan Türkiye’de afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılmadığı, liyakatsız atamalarla AFAD’ın kurumsal kapasitesinin zayıflatıldığına dikkat çekilerek çekildi:

“Depreme dayanıksız binalara hiçbir rapor istenmeden imar affı çıkarılması ve inşaat sektöründe yolsuzluklara kapı aralayan ölçüsüz rant hırsı milletimize ölümcül bir fatura ödetmiştir.”

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Millet İttifakı liderleri bir araya geldi", Duration 0,16 00:16

‘Tek kişiden talimat beklenen sistem zaiyatı katladı’

Ortak açıklamada, deprem sonrasında müdahalede geç kalındığı, yardım faaliyetlerinin iyi organize edilmediği belirtilirken, bunun nedeni olarak da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gösterildi:

“Ülkemizin her kurumunda yaşanan özerklik, liyakat ve şeffaflık kaybı afet yönetimini ve depreme müdahale sürecini de doğrudan etkilemiştir. Hiçbir bürokratın inisiyatif alamadığı, her konuda talimatın bir kişiden beklendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzünden acılar ve zayiat katlanarak artmıştır.

“Afet sürecine yazık ki iyi yönetilememiş, arama-kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınmıştır. Başlangıçtan itibaren, temel ihtiyaçların temininin ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediği, bunların sonucunda felaketin etkisinin vahim boyutlara ulaştığı acı bir gerçek olarak görülmektedir.”

Deprem sonrasında yardımların ulaştırılmasında belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında ayrımcılık yapıldığı, bunların sürece dahil edilmelerinde geç kalındığı, kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmediği ve tek merkezden alınan kararların çalışmaları yavaşlattığı vurgulandı.

Kaynak, Millet İttifakı

‘Sorumlular arşivlenerek not edilmiştir’

İktidarın, barınma, seyyar tuvalet, hijyen konularında yeterli adımı atmadığı belirtilen ortak açıklamada, sürecin sorumlularının ise “not edildiği” ifade edildi:

“Deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmamıştır. Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortadadır. Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir.

“Millet İttifakı olarak, omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizleri beklemektedir. Yaşanan bu felaketten dersler çıkararak, şehirlerimizi ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz.”

Toplantıda depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler ve buna ilişkin çalışmaları yürütmek üzere de bir komisyon kurulması kararı aldığı duyuruldu.

‘Yabancılara ev, arazi satışı yasaklansın, uzaktan eğitim kararından dönülsün’

Ortak açıklamada, afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışının yasaklanması istenirken, uzaktan eğitim kararından da geri dönülmesi çağrısı yapıldı:

“Bölgenin yeniden imarı esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiyiz!

“Toplantımızda ele aldığımız bir diğer konu ise üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararıdır. Bu karardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Gençlerimizi nitelikli eğitim hakkından mahrum edecek hiçbir çözüm gerçek bir çözüm değildir. Depremzede yurttaşların sektörünün kapasitesinin ve büyükşehirlerdeki boş konutların kullanılması ve bu yönde derhal çalışmaların başlaması gerekmektedir.”

“Millet ittifakı iktidara geldiğinde, ‘yarın deprem olacakmış gibi’ hızla kriz yönetimi inşa edileceği belirtilen açıklamada, devlet yönetiminde liyakatın esas alınacağı vurgulandı.

Ortak açıklamada Suriye’de yaşanan depremin yaralarının sarılması için de uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Aday için 2 Mart’ta toplantı