Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıklayacak

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46 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün TSİ 14.00'te yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak.

TCMB son iki ay politika faizini beklentilere paralel yüzde 9'da sabit tutmuştu.

Daha önce ise Kasım ayında tamamlanan bir süreçle politika faizi 500 baz puan indirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat'ta TRT'de yaptığı açıklamada, ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz'' demişti.

Reuters haber ajansının anketine göre politika faizi bugün 50 baz puan düşürülerek yüzde 8,5'a çekilebilir.

Ankete katılan 17 ekonomistin dokuzu faiz indirimi öngördü, sekizi ise politika faizini değişmeyeceği yönünde görüş bildirdi.