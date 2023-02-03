Erken menopoz: 'Teknik olarak 20, fiziksel olarak 70 yaşında gibiyim'

bir saat önce

Menopoz, bir kadının regl olmasının sona ermesi demek. Bu da 50 yaş civarında başlayan bir durum.

Menopoz öncesi döneme, perimenopoz deniyor.

Bu süreçte regl düzensizleşebiliyor, ağırlaşabiliyor ya da kadınlar daha önce yaşamadıkları semptomlarla karşılaşabiliyor. Eğer 12 ay boyunca regl olmadıysanız perimenopoz dönemine girdiğiniz anlamına geliyor.

Çoğu kadın için 50’li yaşlarda başlasa da bazı genç kadınlar bununla ergenlik döneminde bile karşılaşabiliyorlar.

Erken ya da prematüre yumurtalık yetmezliği, 40 yaşın altında menopoza işaret eden bütün teşhisleri kapsayan bir tanım.

Bazı kadınların yumurtalıklarının üreme fonksiyonlarını neden yitirdiği tam anlaşılamıyor.

Bazı kadınlarda ise kemoterapi ya da ameliyat gibi başka bir tıbbi tedavinin ardından menopoz başlayabiliyor. Tıbbi birtakım müdahalelerin ardından geçici menopoz sürecine giren kadınlar da var.