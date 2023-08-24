Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e yükseltti

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24 Ağustos 2023, 13:12 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25'e yükseltti.

AA anketine katılan ekonomisterin beklentisi politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönündeydi.

Bu Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan döneminde açıklanan üçüncü faiz kararı.

Merkez Bankası'nın faiz kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır.

"Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir. "

Merkez Bankası Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Ancak bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

Temmuz ayında da Merkez Bankası, 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e yükseltmişti.

Merkez Bankası bundan önceki en yüksek politika faizi artışını ise Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.

Türkiye'de yıllık enflasyon Ekim 2022'de son 24 yılın en yüksek seviyesini görmüş ve yüzde 85,51'e çıkmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası, 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıklamıştı.

Bankanın Pazar günü erken saatlerde resmi sitesinde yaptığı duyuru, seçim sonrası ortodoks ekonomi politikasına dönüş içinde değerlendiriliyor.

2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan KKM, döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.