Merkez Bankası'ndan 750 baz puanlık faiz artırımı: Politika faizi yüzde 25'e yükseltildi

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24 Ağustos 2023, 13:12 +03 Güncelleme 57 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltti. 750 baz puanlık faiz artırımı, yüzde 20 seviyesindeki piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dolar/TL kuru 26,67'ye geriledi.

AA anketine katılan ekonomisterin beklentisi politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönündeydi.

Bu Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan döneminde açıklanan üçüncü faiz kararı.

Faiz kararının hemen ardından dolar/TL kurun da yaklaşık yüzde 2'lik bir gerileme yaşandı. TSİ 12.07'de dolar/TL 26,67'dan işlem gördü.

Kurulun yaptığı yazılı açıklamada, "faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edileceği" ifade edildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır.

"Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

"Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir."

Üçüncü artış

Merkez Bankası Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Ancak bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

Temmuz ayında da Merkez Bankası, 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e yükseltmişti.

Ağustos ayındaki kararıyla Merkez Bankası, üst üste üçüncü kez faiz arttırmış oldu.

Merkez Bankası bundan önceki en yüksek politika faizi artışını ise Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.

Türkiye'de yıllık enflasyon Ekim 2022'de son 24 yılın en yüksek seviyesini görmüş ve yüzde 85,51'e çıkmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası, 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıklamıştı.

Bankanın Pazar günü erken saatlerde resmi sitesinde yaptığı duyuru, seçim sonrası ortodoks ekonomi politikasına dönüş içinde değerlendiriliyor.

2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan KKM, döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.