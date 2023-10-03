Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Arslan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

3 Ekim 2023, 13:05 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Pazar günü Meclis'in açılacağı gün İçişleri Bakanlığı'na yapılan bombalı saldırıya ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve Halk TV'deki programı yayından kaldırılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı.

Bu gelişmeyi Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara'daki saldırı hakkındaki sözleri nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Arslan hakkında soruşturma açıldığını şu açıklamayla duyurmuştu:

"2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu: Talihsiz sözler

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programını sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın açıklamalarını "talihsiz sözler" olarak nitelendirdi.

Mahiroğlu, "Aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

Ayşenur Arslan: Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm

Ayşenur Arslan, soruşturmaya ve programının yayından kaldırılmasına ilişkin olarak, “Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım” demişti.

Arslan, Halk TV'deki programında, Ankara'daki saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış.

"Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

Ankara’da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi.

2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü.

Saldırıda 2 polis yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır" dedi.