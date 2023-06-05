Mahinur Özdemir Göktaş’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olması doğup büyüdüğü Belçika’da nasıl karşılandı?

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



5 Haziran 2023, 14:52 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un Cumartesi günü açıkladığı yeni hükümetin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na getirilmesi, doğup büyüdüğü Belçika’da geniş yankı buldu.

Ülkede özellikle sağ ve aşırı sağ partiler, Belçika vatandaşı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, Türkiye'de hükümette yer almasına tepkili.

Sağ partilere göre bu atama, “Erdoğan’ın Belçika’daki Türkiye kökenli göçmenler üzerinde etkili olduğunun göstergesi.”

Aşırı sağ partiler, Belçika’da Erdoğan’a yönelik güçlü destek ve eski Belçikalı politikacı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye’de bakan olmasının, “uyum politikalarının başarısızlığından kaynaklandığını” savunuyor.

Milliyetçi görüşlere sahip sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) kökenli Avrupa Parlementosu Üyesi Assita Kanko, Mahinur Özdemir Göktaş’ın bakanlığına en sert tepki gösteren isimlerden biri.

Burkina Faso kökenli Belçikalı parlamenter Kanko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mahinur Özdemir Göktaş’ın, “Kadınların İslami değerlere dayalı olarak boyun eğdirilmesine katkıda bulunduğunu” savundu.

Mahinur Özdemir Göktaş’ın, “Fransızca konuşan Milquet Hıristiyan Demokratları ve Brüksel Türkleri sayesinde Brüksel Parlamentosu'nun ilk başörtülü kadın üyesi seçildiğini” kaydeden Assita Kanko, “10 yıl boyunca başörtüsünü teşvik etmekten ve Ermeni Soykırımı'nı kesin olarak reddetmekten başka hiçbir şey yapmadığını” öne sürdü.

Avrupa Parlamentosu üyesi Kanko, “Artık kadın düşmanı fikirlerini daha fazla savunabilir ama Erdoğan’ın Türkiye'sinde...En azından tutarlı olduğunu düşünüyorum. Geri kalan Belçikalı Erdoğan seçmenlerinin bizim değerlerimizi paylaşmamalarına rağmen burada kalması çok kötü” dedi.

Kanko, Belçika medyasını da Mahinur Özdemir Göktaş'ı eleştirmemekle suçlayarak, “İyi uyum sağlamaz ve solu seçersen hayat gerçekten çok kolay” dedi.

Belçika medyası, Mahinur Özdemir Göktaş’ın bakanlığa getirilmesini, “Erdoğan, Brükselli eski siyasetçiyi bakan olarak atadı” başlığıyla duyurdu.

Daha sonra hem Fransızca hem de Flamanca yayın yapan hemen hemen bütün medya kuruluşları, Mahinur Özdemir Göktaş’ın ayrıntılı portresine yer verdi.

'Erdoğan’ın yanındaki tek kadın'

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Belçika medyası, “Schaarbeekli bakkalın kızı Özdemir, Erdoğan’ın bakanı oldu”, “Erdoğan’ın yanındaki tek kadın”, “Wetstraat’ta (Belçika Parlamentosu’nun bulunduğu sokak) dışlanmıştı şimdi Erdoğan’ın bakanı” başlıklarını kullandı.

Belçika medyasına göre, bir dönem Belçika’nın gelecek vadeden genç politikacıları arasında yer alan Mahinur Özdemir Göktaş’ın çalkantılı bir siyasi yaşamı oldu.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Mahinur Özdemir, göçmen bir ailenin kızı olarak 1982 yılında Brüksel'de dünyaya geldi.

Ailesinin küçük bir süpermarket işlettiği, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde büyüdü.

Brüksel Özgür Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitim gören Mahinur Özdemir, Hristiyan Demokrat Parti (CdH) saflarında siyasete atıldı ve 2006 yılında Schaarbeek Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

Mahinur Özdemir, 3 yıl sonra, aynı partiden yerel Brüksel Meclisi milletvekili oldu.

Belçika’nın en genç siyasetçileri arasında yer alan Mahinur Özdemir, aynı zamanda “Belçika ve Avrupa’daki tek başörtülü kadın milletvekili” ünvanıyla adından söz ettirmeye başladı.

Mahinur Özdemir'in başörtüsü ile milletvekili yemini etmesi, Belçika’da dini sembollerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Mahinur Özdemir, 2010 yılında AKP’de siyaset yapan Rahmi Göktaş ile evlendi.

Brüksel’deki düğüne dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AKP ve MHP’den çok sayıda isim katıldı.

'Ermeni soykırımını inkar ettiği' gerekçesiyle Hristiyan Demokrat Parti'den ihraç edildi

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Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili asıl tartışma 6 yıl sonra 1915 yılında Anadolu’da yaşanan olaylar konusunda meydana geldi.

Belçika medyasına göre, ülkede henüz, 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanımıyordu. CdH üyesi Maxime Prévot, bir gün Fransızca yayın yapan RTL kanalı kamerasına, partinin tüm üyelerinin “Ermeni Soykırımı'nı tanımakla yükümlü olduğunu” söyledi.

RTL’nin bu konudaki soruları üzerine Göktaş, 2 kez yanıt vermeyi reddetti. Parti yönetimi, "Bir soykırımın tanınması belirsizliğe müsamaha göstermez" diyerek Göktaş'ı hedef aldı.

Dönemin CdH lideri Benoît Lutgen’in, "Saflarımızda bir inkarcı varsa, bir saniye içinde uçup gidecek" açıklamasının ardından Göktaş partiden ihraç edildi.

Bu olaydan 1 ay sonra dönemin Başbakanı Charles Michel’in girişimiyle Belçika Federal Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etti.

Görevine bağımsız olarak devam eden Göktaş, daha sonraki seçimlerde aday olmadı.

Bağımsız olarak 2019 yılına kadar belediye meclisi üyeliğini sürdüren Göktaş, daha sonra yönünü Türkiye’ye çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2019’da Göktaş’ı, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atadı.