Kolombiya'da uçak kazası: Amazon'da kaybolan 4 çocuğun annesi 4 gün hayatta kaldı, çocuklarından kendisini bırakıp yardım aramalarını istedi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Amazon'da 40 gün sonra bulunan dört çocuğa ilk müdahaleyi Kolombiyalı askerler yaptı

Yazan, Aoife Walsh

Unvan, BBC News

12 Haziran 2023, 13:26 +03 Güncelleme 49 dakika önce

Amazon ormanlarında 40 gün yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda yerleri tespit edilen dört kardeşin annelerinin uçakları düştükten sonra dört gün boyunca yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Açıklama dört kardeşin babası Manuel Ranoque'dan geldi. Ranoque, eşi Magdalena Mucutuy'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına kendisini geride bırakmaları ve yardım aramaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Manuel Ranoque, 13 yaşındaki en büyük kızının şu sözlerini aktardı:

"Annem bize 'Buradan gidin, hayatınızı kurtarın,' dedi."

13, 9, 5 ve 1 yaşlarındaki dört kardeş, Amazon ormanlarının derinliklerinde Cuma günü bulunmuş ve başkent Bogota'daki bir askeri hastaneye kaldırılmışlardı.

Hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan Manuel Ranoque, "13 yaşındaki kızım Lesly'nin söylediği şeylerden biri annesinin dört gün boyunca ölüm döşeğinde olduğuydu" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneleri son nefesini vermeden önce çocuklara şöyle bir şey demiş: 'Siz buradan çıkacaksınız. Babanızın nasıl bir adam olduğunu göreceksiniz. Size benim gösterdiğim sevginin aynısını babanız da gösterecek."

Kolombiya'da bütün ülkenin nefesini tutarak kurtarılmasını beklediği dört kardeşin hikayesiyle ilgili yeni ayrıntılar da paylaşıldı.

Kurtarma görevlisi Nicolas Ordonez Gomes çocukları ilk tespit ettikleri anda yaşananları şöyle anlattı:

"İçlerindeki en büyük kardeş, Lesly, bir yaşındaki bebeği kucağında tutarak bana doğru koşmaya başladı. 'Çok açım,' diyordu.

"Oğlanlardan biri yerde yatıyordu. Doğruldu, 'Benim annem öldü' dedi."

Kurtarma görevlilerinin yanıt olarak kendilerini oraya akrabalarının gönderdiğini, dost olduklarını söylediğini belirten Gomes, bunun üzerine çocuğun, "Biraz ekmek ve sosis istiyorum" dediğini belirtti.

Pazar günü yayımlanan ve çocukların nasıl kurtarıldıklarını gösteren görüntülerde, 40 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi veren dört kardeşin bir deri bir kemik kaldıkları görüldü.

Dört çocuk ve annelerini Araracuara kentine götüren Cessna 206 tipi uçak motor arızası sonucu düşmüştü.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Manuel Ranoque, 13 yaşındaki en büyük kızının şu sözlerini aktardı: "'Annem bize buradan gidin, hayatınızı kurtarın,' dedi."

Uçağın enkazında anne Magdalena Mucutuy ve iki pilotun cenazeleri tespit edilirken, dört çocuğun izine rastlanmadı.

Çocukların yardım bulmak için Amazon ormanının derinliklerine doğru ilerlediğinin anlaşılması üzerine bulunmaları için ülke seferber oldu.

Arama kurtarma ekipleri çocukların ormanda bıraktıkları ayak izleri ya da yedikleri meyvelerdeki ısırıklar üzerinden yerlerini tespit etmeye çalıştı.

Dört kardeş, kazadan sonraki altı hafta boyunca, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun nitelemesiyle "tarihe geçecek bir hayatta kalma sınavı" vererek birçok farklı doğa olayına ve olumsuzluklara karşı mücadele etti.

Çocukların ait olduğu Huitoto kabilesinin üyeleri, erken yaşlardan itibaren avlanmayı, balık tutmayı ve bir arada mücadele etmeyi öğreniyor.