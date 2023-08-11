İngiltere'deki tartışmalı mülteci gemisi hastalık tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Lejyoner hastalığı tehdidi, İngiltere hükümetinin sığınmacıları gemiye yerleştirme planının önüne çıkan son engel oldu

Yazan, Ione Wells ve Joe Nimmo

Unvan, BBC Muhabirleri

bir saat önce

İngiltere hükümetinin Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçen sığınmacıları caydırma stratejisinin önemli bir parçası olan tartışmalı Bibby Stockholm gemisine yerleştirme planı sürekli engellerle karşılaşıyor.

Yangın mevzuatına ve hukuka uygunluğu yönünden itirazlar nedeniyle bir türlü kullanıma geçirilemeyen gemide, bu kez de musluk suyunda tehlikeli bir bakterinin izine rastlandı.

Suda Lejyonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine Dorset limanında demirli gemiye, gecikmeli olarak bu hafta başında yerleştirilen 39 sığınmacı geçici olarak tahliye edildi.

Aslında sudan örneklerin sığınmacılar yerleştirilmeden alındığı ama test sonuçlarının yeni geldiği anlaşılıyor.

Lejyonella, zatürre benzeri bir rahatsızlık olan Lejyoner hastalığına sebep oluyor.

BBC'ye bilgi veren yetkililere göre, hafta başından bu yana sığınmacılar gemideki suyu kullanıyorlardı ama şu ana kadar hiç biri hastalık belirtisi göstermedi.

Sudan yeni bir örnek alınıp teste yollandı ve bu kez bakteri çıkmazsa göçmenlerin tekrar gemiye yerleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak, Ben Birchall Fotoğraf altı yazısı, Dev yapının sığınmacılar için kullanılmasına insan hakları örgütleri şiddetle karşı çıkıyor

'Hiç kimsede hastalık belirtisi yok'

Sığınmacıların Bibby Stockholm adlı hareketsiz dev tekneye yerleştirilmesi, İngiltere hükümetinin Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçerek gelen göçmenleri caydırma planının önemli bir parçası.

Hükümet gemiye iltica başvurularının sonucunu bekleyen 18 ile 65 yaş arasında 500 civarında erkek sığınmacı yerleştirmeyi planlıyor.

Fakat bu proje haftalardır çeşitli sebeplerle erteleniyordu. Önce yangın güvenliği denetiminde ortaya çıkan kaygıların giderilmesi gerekti. Sonra da hukuki itirazlar nedeniyle bu hafta başında gemiye yerleştirilmesi düşünülenden çok daha az sığınmacı taşınabildi.

Şimdi sığınmacıların hastalık tehdidi nedeniyle gemiden tahliye edilmesi üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, göçmenlerin hiç birinde hastalık belirtisi görülmediğini ve hastalığın insandan insana bulaşıcı olmadığını söyledi.

Bibby Stockholm'un suyunda izine rastlanan Lejyonella bakterisi normal olarak nehirler ve göllerde oluyor fakat yapıların su sistemlerine sızdıklarında buralarda büyük hızla çoğalabiliyor.

Hastalık da insanların bu bakterili suyun buharını örneğin duş alırken ya da suyun ısındığı başka durumlarda içine çekmesiyle insana geçiyor ve ciğerleri etkiliyor.

Bir kere ciğerlere girdikten sonra Lejyonella zatürreye yol açıyor, öksürük, nefes darlığı ve ateş gibi belirtiler gösteriyor.

Hastalanan kişilerin antibiyotikle tedavi edilmesi, ağır vakalarda solunum desteğine bağlanması bile gerekebiliyor.

Sığınmacıların tümü için 500 gemi gerekebilir

Şu anda İngiltere'ye ulaşıp iltica başvurusu yapan kişiler otellerde barındırılıyor.

Hükümet planını savunurken, gemilere yerleştirme formülü sayesinde günde 6 milyon sterlini bulduğunu söylediği otel masraflarını azaltacağını söylüyor.

Başvuruları sonuçlanana kadar gemide kalacak mültecilerin, tutuklu olmadıkları gemiye giriş çıkışlarının serbest olacağı vurgulanıyor.

Hukuki itirazlardan bunalan hükümet geçen hafta mültecilere eğer gemiye yerleştirilmeyi reddederlerse, aldıkları barınma yardımının kesilebileceğini bildirdi. Bu tehdidin gemiye yerleşmeyi kabul edenlerin sayısını artırdığı söyleniyor.

Göçmen haklarıyla ilgili kuruluş ve gruplar, gemi projesine başından beri sert bir şekilde karşı çıkarak, sığınmacıların cezaevine benzeyen koşullarda tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorlar.

Ancak hükümet, geminin ucuz olmasının yanısıra güvenli de olduğunu söylüyor.

İngiltere'de türünün ilk örneği olan ve 500 mültecinin yerleştirilmesi planlanan üç katlı ve 222 odalı Bibby Stockholm gemisi, üç hafta önce Portsmouth Limanı'na demirlemişti.

Ülkedeki tüm sığınma başvurusu bekleyenleri bu şekilde barındırmak için 500'e yakın gemi gerektiği hesaplanıyor.