TÜİK Eylül ayı enflasyonunu yüzde 83,45 olarak açıkladı; ENAG'a göre enflasyon yüzde 186,27

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3 Ekim 2022, 10:04 +03 Güncelleme 9 dakika önce

T﻿ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 83,45 olarak açıkladı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 186,27 olarak hesapladı.

TÜİK açıklamasına göre aylık enflasyon yüzde 3,08 oldu.

Türkiye'de enflasyon son açıklanan verilerle son 24 yılın zirvesindeki yerini korudu.

TÜİK'e göre bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

O﻿nu yüzde 93 artış oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu.

2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

Aylık a﻿rtışın en yüksek olduğu ikinci ana grupsa yüzde 6,99 artış oranıyla eğitim olarak açıklandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni de açıklayan TÜİK'e göre endeks yıllık yüzde 151,50, aylık yüzde 4,78 arttı.

Buna göre sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış olarak gerçekleşti.

T﻿ÜİK Ağustos ayı enflasyon oranını yıllık yüzde 80,21 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre geçen ay enflasyon yüzde 181,37 olarak gerçekleşmişti.

T﻿ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

T﻿CMB'nin kararı öncesinde dolar/TL kuru Aralık 2021’deki tarihi zirvesini geçmiş; kararın ardından da TL daha fazla değer kaybederek dolar karşısında 18,56 seviyesine kadar yükselmişti.