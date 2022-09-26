R﻿usya'da okula silahlı saldırı: 7'si çocuk 13 kişi öldü

12 dakika önce

M﻿erlyn Thomas | B﻿BC News

Kaynak, Russian Investigative Committee Fotoğraf altı yazısı, G﻿üvenlik güçleri ve ilkyardım ekipleri okula ulaştı ve içerdekileri tahliye etti

R﻿usya'daki İzhevsk kentinde silahlı bir kişi bir okulda etrafa ateş açarak en az 13 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı.

B﻿in kadar öğrencinin devam ettiği okuldaki saldırıda ölenlerden 7'i çocuk. Rus yetkililer ölenler arasında iki öğretmen ve iki de güvenlik görevlisi olduğunu söylüyorlar.

Y﻿etkililer 29 Eylül'e kadar bölgede yas ilan edildiğini açıkladılar.

S﻿aldırıdan sonra kendisini öldüren saldırganın kimliği ve neden böyle bir saldırıya girişmiş olabileceği henüz bilinmiyor.

İ﻿lk yardım ve polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Okul binasındaki çocuklar, öğretmen ve diğer çalışanlar tahliye edildi.

R﻿us medyası ateş açıldığı sırada okulda yaşanan paniğin görüntülerini internetten paylaştı.

B﻿azı görüntülerde yerlerde kan birikintileri camlarda kurşun delikleri ve sıraların altında saklanan çocuklar görülüyor.

B﻿ölge milletvekillerinden biri saldırganın iki tabanca taşıdığını söyledi.

R﻿esmi haber ajansı TASS da soruşturmayı yürüten yetkililere atıfla, saldırganın üzerinde Nazi sembolü olan bir tişört ve kar maskesi giydiğini yazdı.