YAŞ kararları: Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti, Genelkurmay Başkanı Güler’in görev süresi bir yıl uzatıldı

25 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, YAŞ toplantısı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Yaş haddi ve görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi 1 yıl uzatıldı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında değişim oldu.

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın yerine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu atanırken, Orgeneral Hasan Kaüçkakyüz’ün yerine de Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, emeklilik ve atamaların karara bağlandığı Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararları onaylamasının ardından, alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kamuoyuna açıkladı.

Güler’in görev süresi

YAŞ’ta alınan karar doğrultusunda hem görev süresi, hem de yaş haddi dolan Genelkurmay Başkanı Güler’in görev süresi beklendiği gibi 1 yıl uzatıldı.

TBMM tatile girmeden önce Askerlik Yasası’nda yapılan değişiklikle, Genelkurmay Başkanı için yaş haddinden emeklilik süresi 5 yıl artırılarak 72’ye çıkarılmıştı.

Böylece bu yıl yaş haddini dolduracak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görevde kalmasının önü açılmıştı.

Deniz ve Hava’da değişim

YAŞ’ta sürpriz değişiklik ise Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yerini korudu.

Özbal’ın yerine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Küçükakyüz’ün yerine de Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan atandı.

40 general ve amiralin görev süresi uzadı, 38’i ise emekli edildi

Kalın’ın açıklamasına göre halen 264 olan general ve amiral sayısı, YAŞ’ta alınan karar doğrultusunda 30 Ağustos itibariyle 273’e yükselecek.

16 general ve amiralin bir üst rütbeye, 47 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği YAŞ’ta, 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

38 general ve amiral ise “kadrosuzluk” nedeniyle emekliye sevk edildi.

Terfi eden general ve amiraller

YAŞ’ta alınan karar doğrultusunda,

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Osman Aytaç, Tuğgeneral Mustafa Koşan, Tuğgeneral Tamer Atay, Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Tuğgeneral Fethi Oltu, Tuğgeneral Sinan Eren, tümgeneral rütbesine yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiral Rafet Oktar, Tümamiral Erhan Aydın, Tümamiral Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Ergin Dinç, Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Tuğgeneral Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirildi.