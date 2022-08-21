İngiltere'nin en büyük konteyner limanının işçileri 8 günlük greve başladı

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9 dakika önce

İngiltere'de daha iyi ücret talebiyle greve giden sektörlere liman işçileri de katıldı.

Ülkenin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe'da yaklaşık 1900 çalışan, maaş zammı görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 30 yıldır ilk kez greve çıktı. İşçilerin grevi 8 gün sürecek.

Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan Unite sendikası, enflasyon oranının altında olduğu için işçilerin yüzde 7'lik maaş zammını kabul etmediklerini duyurdu.

İngiltere'de enflasyon Temmuz ayında yüzde 10,1'e çıkarak, 1982 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

İşçiler Pazar sabahı kurulan 'grev çadırı'nda, grevin son günü saat 22:00'ye kadar nöbet tutacak.

Unite'ın bölgesel yönetiminden Miles Hubbard "Bu sabah çok az sayıda işçi işe gittiğini bildirdi" dedi.

Limanın sözcüsü Paul Davey ise grev kararının "hayal kırıklığı" yarattığını belirtti.

Davey limandaki ortalama yıllık maaşın 43.000 sterlin (yaklaşık 920 bin TL) olduğunu söyleyerek, işçilere yüzde 7 maaş zammı ve tek seferlik 500 (yaklaşık 10 bin 500 TL) sterlin ödeme teklif ettiklerini söyledi.

Bı ödemeyle birlikte zammın yüzde 8,1 ile yüzde 9,6 arasına denk geldiğini belirten sözcü, "Ekonomimiz daralıyor, resesyona gidiyoruz...Bence bu şartlarda bu teklif çok adil" diye konuştu.

Unite'ın Genel Sekreteri Sharon Graham ise "Felixstowe inanılmaz kâr elde eden bir liman. İşçilerine daha düzgün bir zam teklif edebilirdi. Şirketin çalışanlarına öncelik vermektense, milyonlarca sterlin kâr elde etmeye çalıştığı çok açık" dedi.

Unite'dan Robert Morton da BBC'ye yaptığı açıklamada "Geçen iki yılda 240 milyon sterlin kazanan şirket bu parayı onlarla paylaşmak istemediği için işçiler öfkeli" dedi ve grevdeki işçilere haftalık 370 sterlin ödeme yapacaklarını belirtti.

"Büyük bir aksama beklenmiyor"

Yük taşımacılığı kuruluşu Logistic UK, grev nedeniyle çok büyük bir aksama yaşanmasını beklemediklerini açıkladı.

Meslek odasının sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Felixstowe sadece yakın zamanlı teslimatlar için kullanılan bir liman değil, tüm teslimat uzun süre öncesinden planlanıyor. Grev sekiz günden uzun sürerse, bu limanın kullananlar alternatif çözüm yolları aramaya başlar ama şu an tedarik zincirinde yeteri kadar stok var" dedi.

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"İşimize ciddi etkileri olacak"

Ancak taşımacılık zincirinin diğer halkaları, meslek odası kadar kesin konuşmuyor.

Nakliye şirketi CP Transport'un müdürü Adam Searle, şirketi bu hafta limandan hiç konteyner çekmezse, 60 bin ila 70 bin sterlin arasında zarar edeceklerini belirtti:

"Tüm Suffolk düşünüldüğünde bu zarar milyonlarca sterlini bulabilir.

"Gıda tedarik zincirini etkilemeyecek çünkü tüm taze gıdalar zaten stokta, ancak mobilya, çit ve buna benzer malların tedariğini etkileyecektir" dedi.

Suffolk'ta bisiklet dükkanı sahibi Derek Hailstone da grevin kendilerini etkileme potansiyeli olduğunu söyledi: "Stoğumuzun çoğu İngiltere'ye Felixstowe'dan giriş yapıyor".