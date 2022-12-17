Avustralya'da taraftarın futbolcuyu yaralaması sonucu maç tatil edildi

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52 dakika önce

Avustralya’da Melbourne City ve Melbourne Victory takımları arasında oynanan maç, bir oyuncunun bir taraftarca yaralanmasının ardından tatil edildi.

22’inci dakikada bir meşalenin sahaya atılması sonrası taraftarların sahaya girmesinin ardından bir taraftar Melbourne City takımının kalecisi Tom Glover’ın başına, metal bir kovayla vurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun yüzünde bir kesik olduğu ve “büyük ihtimalle beyin sarsıntısı geçirdiği de belirtildi.

Maçtan sonra, Avustralya’nın en üst düzey ligi olan A-League’in gelecek üç yıl boyunca Büyük Final maçını yapma hakkını Sydney’e satma kararını protesto için eylemler planlanmıştı.

Hem City hem de City taraftarları 20. Dakikada stadı tert etmeyi planlıyorlardı.