Europol, ‘VIP hizmeti de veren’ Suriyeli insan kaçakçılığı çetesini çökerttiğini açıkladı

Kaynak, EUROPOL

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



4 Temmuz 2023, 13:29 +03 Güncelleme bir saat önce

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), pek bilinmeyen yeni bir güzergah üzerinden AB'ye insan kaçıran Suriyeli bir şebekeyi çökertti. İnsan kaçakçılarının, kişi başı 20 bin euro karşılığı “VIP hizmeti” verdiği belirlendi.

Europol’un öncülüğünde İspanya, Almanya, Fransa ve Norveç polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, Suriyeli çete lideri ile 14 zanlı gözaltına alındı.

Europol’den yapılan açıklamaya göre, Suriyeli şebekenin, insan kaçakçılığı için Doğu Akdeniz ve Türkiye üzerinden Yunanistan’a uzanan klasik güzergah yerine, alışılmadık derecede uzun ve pahalı bir yol kullandığı belirlendi.

Europol’e göre, Suriyeli düzensiz göçmenler, Sudan veya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden önce Libya'ya oradan da yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin yardımıyla Cezayir’e götürülüyordu.

Yolculuğun son ayağında kaçak göçmenler, yüksek hızlı teknelerle Batı Akdeniz üzerinden İspanya'ya taşınıyordu.

İnsan kaçakçılığı şebekesinin Belçika, Almanya ve İspanya’daki üyeleri, deniz geçişlerini düzenleyerek, kaçak göçmenlerin asıl ulaşmak istediği ülkelere gidişini sağlıyordu.

İspanya kıyılarına ulaşmayı başaranların büyük çoğunluğu Fransa, Belçika, Almanya ve Norveç’e gidiyordu.

İnsan kaçakçılığı şebekesi, kaçak göçmenlerden için kişi başı 7-20 bin euro arası değişen bir ücret talep ediyordu.

Suç örgütü, 20 bin euro karşılığında “VIP hizmeti” sunuyordu. Bu hizmet, ulaşım, bazı ülkelerdeki evrak işleri, uçak biletleri ve rota boyunca konaklamanın yanı sıra, İspanya’daki varış noktasından transfer ve bu ülkede konaklama gibi özel masrafları da içeriyordu.

İnsan kaçakçılığı şebekesinin, yasa dışı operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için sıkı güvenlik önlemleri aldığı da ortaya çıkarıldı.

Şebekenin, kaçak göçmenlerin getirileceği kıyı boyunca birçok gizli noktaya gizli kameralar ve gözcüler yerleştirdiği belirlendi.

Europol öncülüğünde İspanya, Fransa, Almanya ve Norveç polisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, Suriyeli çete lideri ile 14 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılarla birlikte 2 sürat teknesi, 6 araç, çok sayıda elektronik ekipman uyuşturucu madde, yakıt, uydu telefonları ile 500 bin eurodan fazla nakit para da ele geçirildi.