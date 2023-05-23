Vinicius Junior’a yönelik ırkçı tezahüratlar: 3 Valencia taraftarı gözaltına alındı

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23 Mayıs 2023, 15:51 +03 Güncelleme bir saat önce

İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga’da oynanan Valencia-Real Madrid maçında konuk takımın oyuncusu Vinicius Junior’a yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle üç şüpheli taraftar gözaltına alındı.

22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Valencia ile deplasmanda oynadığı maç esnasında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara maruz kaldı. Maç yaklaşık 10 dakika durdu. Vinicius Junior, Valencia’nın 1-0 kazandığı maçın son dakikalarında rakibine dirsek atarak oyundan atıldı.

Bu, Vinicius Junior’ın bu sezon uğradığı ilk ırkçı taciz de değil. Brezilyalı futbolcuya yönelik ırkçı tacizler İspanya ve dünya futbol kamuoyunun ana gündemi haline geldi.

İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada, Valencia maçındaki ırkçı saldırının şüphelileri olduğu belirtilen “üç gencin gözaltına alındığını” belirtti.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, hakemin maçla ilgili raporunda, Vinicius Junior’a yönelik ırkçı saldırılarda tribünlerde “maymun” ifadesinin kullanıldığını söyledi.

Savcılar olayla ilgili soruşturma başlattı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaşananları kınadı. Lula, yetkilileri göreve çağırdı.

Öte yandan İspanyol polisi, Ocak ayında başkent Madrid’deki bir köprüye Vinicius Junior forması giydirilmiş bir şişme manken asılmasıyla ilgili olarak da sabah saatlerinde dört şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu manken 26 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesi Real Madrid'in antrenman sahasının yakınındaki bir otoyol köprüsüne boynundan asılmıştı.

Mankenle birlikte köprüye, “Madrid, Real’den nefret ediyor” yazılı bir pankart da yerleştirilmişti.

‘Bu şekilde futbol oynanamaz’

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Salı günkü basın toplantısında Vinicius Junior’ın kulüpteki geleceği hakkındaki haberleri yorumlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, “Vinicius futbolu ve Real Madrid’i çok seviyor. Ayrılmayı planladığını sanmıyorum. Bu, onun düşündüğü bir şey değil” dedi ve şöyle devam etti:

“Real Madrid’e olan sevgisi çok büyük ve burada oynamaya, tarih yazmaya ve kulübü için kupalar kazanmaya devam etmek istiyor.”

Ancelotti, söz konusu ırkçı eylemlerin durması için kınamanın yetmeyeceğini, harekete geçmek ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

İngiltere gibi ülkelerde maçlar sırasında hakaret duyulmadığını belirten Ancelotti, “Çünkü bu sorunlar buralarda uzun zaman önce çözüldü” değerlendirmesini yaptı.

Valencia maçının ardından basın toplantısında da konuyla ilgili konuşan Ancelotti, İspanya futbolundaki ırkçılık sorununa dikkat çekmiş ve "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil” demişti.

Oyuncusunun yalnızca bir “kurban” olduğunu dile getiren Ancelotti, “Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi” diye konuşmuştu.

'Ne İspanya ne de La Liga ırkçı değil'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yer alan ünlü İsa heykeli de Vinicius Junior'a destek vermek amacıyla ışıksız bırakıldı

La Liga Başkanı Javier Tebas ise ligin ırkçılık sorunu olduğuna yönelik suçlamaları reddetmişti.

Pazartesi günü Twitter’da yaptığı paylaşımda Tebas, “Ne İspanya ne de La Liga ırkçı değil. Bunu söylemek çok büyük haksızlık. LaLiga'da ırkçılığı bildirmek ve mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye yazmıştı.