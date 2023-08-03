X Corp, Twitter hakkındaki araştırma nedeniyle nefret söylemi karşıtlarına dava açtı

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Yazan, Chris Vallance

Unvan, BBC Teknoloji Muhabiri

31 dakika önce

İsmi eskiden Twitter olan X Corp şirketi, araştırmalarında sosyal medya platformunu eleştiren, nefret söylemi karşıtı kampanyalar yürüten bir kuruluşa dava açıyor.

X Corp, ABD ve İngiltere'de ofisleri bulunan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ni (CCDH) verilerine "uygunsuz şekilde erişimek" için "yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçluyor.

İnternet platformlarında görülen nefret olaylarını araştıran ve kampanya yürüten, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan CCDH ise buna yanıt olarak X Corp'un sahibi Elon Musk'ın kendisini eleştiren herkesi susturmaya çalıştığını öne sürüyor.

Musk daha önce kendisini "ifade özgürlüğünün mutlak savunucusu" olarak tanımlamıştı. Ancak Musk'ın son hamlesi eleştirilere neden oluyor.

İngiltere'de Muhafazakar Partili milletvekili Damian Collins, "Bence Elon Musk'ın bunu yapması olağanüstü. Bu, çok fazla imkana sahip bir şirketin çok küçük bir kuruluşu tehdit etmesi" diyor.

ABD'de üç kongre üyesi ise Musk'a, "kamu yararına yapılan tarafsız araştırmaları boğduğunu" iddia ettikleri bir mektup yazdı.

CCDH CEO'su Imran Ahmed yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın son yasal tehdidi, kendisini eleştirenleri susturmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CCDH araştırması hakkında detay veren Ahmed, nefret ve dezenformasyonun "Musk'ın sahip olduğu platformlarda orman yangını gibi yayıldığını" söyledi.

Araştırmada ayrıca platformun Twitter Blue aboneliğine sahip hesaplardan gönderilen nefret mesajlarının yüzde 99'una müdahale etmediği tespit ediliyor.

Ahmed, Musk'ı "elçiyi vurmaya" çalışmakla suçladı.

Musk ise Kasım ayında, Twitter'ı devraldıktan sonra nefret söyleminin üçte bir oranında düştüğünü iddia etmişti.

Musk'ın açtığı davada CCDH araştırmalarının X Corp'a "en az on milyonlarca dolara" mal olduğu iddia ediliyor.

CCDH'ten istenen tazminatın miktarı belirtilmiyor.

Musk ayrıca kimlikleri belirlendiğinde CCDH'e finansman sağlayan kişi ve kuruluşların detaylarının paylaşılmasını istiyor.

X Corp, finansman sağlayanların "eski medya şirketleriyle bağları olan yabancı hükümetler" olduğunu iddia ediyor.